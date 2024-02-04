Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта
В воскресенье, 4 февраля, в Дохе прошел финал акробатической программы в артистическом плавании в рамках чемпионата мира по водным видам спорта.
На решающем этапе соревнований украинская команда, как и накануне в квалификации, продемонстрировала второй результат, завоевав серебро.
Обладательницами золотых наград стали китаянки, а третье место заняли представительницы США.
В акробатической программе Украину представили восемь спортсменок: Марина и Владислава Алексиевы, Марта Федина, Александра Горецкая, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.
ЧМ-2024 по водным видам спорта
Артистическое плавание. Команды. Акробатическая программа
- Китай - 244.1767 балла
- Украина - 243.3167
- США - 242.2300
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты украинок в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.
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