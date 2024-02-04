iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Команда Мэттьюса обыграла команду Макдэвида в финале Матча всех звезд НХЛ

Предлагаем вашему вниманию результаты и обзоры противостояния.
Сегодня, 08:40
Команда Мэттьюса победила команду Макдэвида / Getty Images
Команда Мэттьюса победила команду Макдэвида / Getty Images

В ночь на воскресенье, 4 февраля, в Торонто состоялся Матч всех звезд НХЛ.

Команды провели два полуфинала и финал, сыграв в каждом два периода по десять минут в формате 3 на 3.

В первом полуфинале команда Макдэвида победила команду Маккиннона (4:3 Б), а во втором - команда Мэттьюса обыграла команду Хьюза (6:5 Б).

В финальном противостоянии команда Мэттьюса одержала победу над командой Макдэвида - 7:4.

Читай также: НХЛ отпустит игроков на Олимпийские игры

Матч всех звезд НХЛ

Полуфиналы

Команда Макдэвида – Команда Маккиннона – 4:3 Б (1:1, 2:2, 1:0)

0:1 – 4 Маккиннон (Макар, Кросби), 1:1 – 8 Дженнер (Сузуки, Гертл), 1:2 – 16 Бьоркстранд (Конекны, Линдхольм), 1:3 – 17 Маккиннон (Кросби, Макар), 2:3 – 20 Пастрняк (Макдэвид, Драйзайтль), 3:3 – 20 Макдэвид (Пастрняк, Драйзайтль), 4:3 – Пастрняк, победный буллит

Команда Мэттьюса – Команда Хьюза – 6:5 Б (2:2, 3:3, 1:0)

0:1 – 2 Кучеров, 1:1 – 3 Дебринкет (Барзэл, Форсберг), 1:2 – 4 Ватрано (Хьюз, Тэлбот), 2:2 – 6 Дебринкет, 3:2 – 13 Марнер (Келлер, Мэттьюс), 3:3 – 15 Петтерссон (Ватрано, Кучеров), 4:3 – 15 Форсберг (Трочек, Барзэл), 4:4 – 18 Ткачак (Хьюз, Коннор), 4:5 – 18 Ватрано (Хьюз, Коннор), 5:5 – 19 Форсберг (Дебринкет, Барзэл), 6:5 – Дебринкет, победный буллит

Финал

Команда Макдэвида – Команда Мэттьюса – 4:7 (3:3, 1:4)

0:1 – 3 Келлер (Мэттьюс, Райлли), 1:1 – 6 Дженнер (Сузуки), 1:2 – 8 Марнер (Нюландер, Трочек), 2:2 – 9 Пастрняк (Драйзайтль), 2:3 – 9 Мэттьюс (Келлер), 3:3 – 9 Драйзайтль (Макдэвид, Пастрняк), 3:4 – 12 Форсберг (Барзэл, Дебринкет), 3:5 – 15 Мэттьюс (Келлер, Барзэл), 3:6 – 19 Дебринкет, 4:6 – 19 Гертл (Драйзайтль, Сузуки), 4:7 – 19 Барзэл (Дебринкет, Форсберг)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: матч всех звезд

Статьи по теме

Карри, Банкеро и Эдвардс: НБА огласила имена резервистов Матча всех звезд-2024 Карри, Банкеро и Эдвардс: НБА огласила имена резервистов Матча всех звезд-2024
Матч всех звезд НБА 2024 года: третий выбор ISPORT.ua Матч всех звезд НБА 2024 года: третий выбор ISPORT.ua
Матч всех звезд-2024: Яннис и ЛеБрон лидируют после третьего подсчета голосов Матч всех звезд-2024: Яннис и ЛеБрон лидируют после третьего подсчета голосов
НБА проведет Матч всех звезд-2026 на новой арене Клипперс НБА проведет Матч всех звезд-2026 на новой арене Клипперс
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Бокс11:15
Спиритуальная реабилитация и другое: чат-GPT придумал, как Фьюри в очередной раз "отморозиться" от Усика
Формула 111:05
Вольфф назвал пилота, который точно не займет место Хэмилтона
Бокс10:58
Усик оценил возможность проведения боя 17 февраля после срыва поединка с Фьюри
Бокс10:32
Усик рассказал, когда поверит, что бой с Фьюри точно состоится
Футбол10:30
Африканская сборная хочет переманить к себе одного из главных открытий сезона
Бокс09:59
"Очень много поставил на кон": Усик признался, сожалеет ли о переносе боя с Фьюри
Европа09:57
Мюллер установил новый рекорд за Баварию
Европа09:35
Капитан Манчестер Юнайтед отклонил астрономическое предложение из Саудовской Аравии
Бокс09:18
"Не могу дождаться, чтобы разбить кролика": Фьюри дерзко отреагировал на новую дату боя с Усиком
Другие08:45
Календарь спортивных событий на 2024 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK