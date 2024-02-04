Команда Мэттьюса обыграла команду Макдэвида в финале Матча всех звезд НХЛ

В ночь на воскресенье, 4 февраля, в Торонто состоялся Матч всех звезд НХЛ.

Команды провели два полуфинала и финал, сыграв в каждом два периода по десять минут в формате 3 на 3.

В первом полуфинале команда Макдэвида победила команду Маккиннона (4:3 Б), а во втором - команда Мэттьюса обыграла команду Хьюза (6:5 Б).

В финальном противостоянии команда Мэттьюса одержала победу над командой Макдэвида - 7:4.

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Матч всех звезд НХЛ

Полуфиналы

Команда Макдэвида – Команда Маккиннона – 4:3 Б (1:1, 2:2, 1:0)

0:1 – 4 Маккиннон (Макар, Кросби), 1:1 – 8 Дженнер (Сузуки, Гертл), 1:2 – 16 Бьоркстранд (Конекны, Линдхольм), 1:3 – 17 Маккиннон (Кросби, Макар), 2:3 – 20 Пастрняк (Макдэвид, Драйзайтль), 3:3 – 20 Макдэвид (Пастрняк, Драйзайтль), 4:3 – Пастрняк, победный буллит

Команда Мэттьюса – Команда Хьюза – 6:5 Б (2:2, 3:3, 1:0)

0:1 – 2 Кучеров, 1:1 – 3 Дебринкет (Барзэл, Форсберг), 1:2 – 4 Ватрано (Хьюз, Тэлбот), 2:2 – 6 Дебринкет, 3:2 – 13 Марнер (Келлер, Мэттьюс), 3:3 – 15 Петтерссон (Ватрано, Кучеров), 4:3 – 15 Форсберг (Трочек, Барзэл), 4:4 – 18 Ткачак (Хьюз, Коннор), 4:5 – 18 Ватрано (Хьюз, Коннор), 5:5 – 19 Форсберг (Дебринкет, Барзэл), 6:5 – Дебринкет, победный буллит

Финал

Команда Макдэвида – Команда Мэттьюса – 4:7 (3:3, 1:4)

0:1 – 3 Келлер (Мэттьюс, Райлли), 1:1 – 6 Дженнер (Сузуки), 1:2 – 8 Марнер (Нюландер, Трочек), 2:2 – 9 Пастрняк (Драйзайтль), 2:3 – 9 Мэттьюс (Келлер), 3:3 – 9 Драйзайтль (Макдэвид, Пастрняк), 3:4 – 12 Форсберг (Барзэл, Дебринкет), 3:5 – 15 Мэттьюс (Келлер, Барзэл), 3:6 – 19 Дебринкет, 4:6 – 19 Гертл (Драйзайтль, Сузуки), 4:7 – 19 Барзэл (Дебринкет, Форсберг)

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