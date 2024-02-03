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Хоккей

НХЛ отпустит игроков на Олимпийские игры

Лига подписала договор с МОК.
Сегодня, 16:21
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

Руководство НХЛ, Ассоциация игроков лиги и Международная федерация хоккея достигли соглашения о принципах участия игроков в будущих олимпийских турнирах.

Окончательные детали будут уточнены в ближайшие месяцы. Гари Беттмэн, комиссар НХЛ, верит, что участие лучших лиги мира в ОИ уже не вызывает сомнений.

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Последний раз хоккеисты НХЛ участвовали в олимпийских турнирах с 1998 по 2014 год, в то время как в 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия.

Напомним, зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада НХЛ

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