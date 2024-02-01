iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Четыре игрока НХЛ были обвинены в сексуальном насилии по делу 2018 года

Если их вина будет доказана, лига будет очернена громким скандалом.
Сегодня, 18:36
Картер Харт / Getty Images
Картер Харт / Getty Images

Четыре действующих игрока НХЛ были обвинены в изнасиловании девушки, сообщает The Athletic.

Все четверо были членами юношеской сборной Канады. Теперь же стали известны конкретные имена.

Хоккеистами, которые совершили предполагаемое преступление, были вратарь Филадельфии Картер Харт, нападающий Калгари Диллон Дюбе, нападающий Нью-Джерси Майкл МакЛауд и его одноклубник защитник Кэл Фут.

Адвокаты каждого из спортсменов выступили с отдельными обращениями, в которых они заявили о невиновности своих клиентов.

Отметим, что несколькими днями ранее было объявлено имя первого из обвиняемых. Им стал бывший игрок Оттавы Алекс Форментон.

Напомним, что недавно полиция Лондона, провинция Онтарио, дала подозреваемым немного времени, чтобы те сами явились и сдались правоохранительным органам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бывший хавбек Манчестер Юнайтед рассказал, как вместе с Нани жил длительное время у Роналду Бывший хавбек Манчестер Юнайтед рассказал, как вместе с Нани жил длительное время у Роналду
Гендиректор Шахтера намекнул на реальную сумму отступных в новом контракте Судакова Гендиректор Шахтера намекнул на реальную сумму отступных в новом контракте Судакова
Лунин будет защищать ворота Реала в матче с Хетафе Лунин будет защищать ворота Реала в матче с Хетафе
Закрытие трансферного окна: онлайн-трансляция Закрытие трансферного окна: онлайн-трансляция
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ
Ливерпуль - Челси 4:1 видео голов и обзор матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа20:52
Бывший хавбек Манчестер Юнайтед рассказал, как вместе с Нани жил длительное время у Роналду
Украина20:43
Гендиректор Шахтера намекнул на реальную сумму отступных в новом контракте Судакова
Европа20:25
Лунин будет защищать ворота Реала в матче с Хетафе
Европа20:25
Закрытие трансферного окна: онлайн-трансляция
Украина20:24
Шахтер объявил о продлении контракта с Судаковым
Европа20:20
Челси хочет усилить линию обороны защитником ПСЖ
Европа20:00
Вердер приобрел молодого хавбека Манчестер Юнайтед
Украина19:56
Суперлига: Днепр обыграл Запорожье
Бокс19:48
Усик рассказал, что может противопоставить габаритам Фьюри
Европа19:41
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK