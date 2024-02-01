Четыре игрока НХЛ были обвинены в сексуальном насилии по делу 2018 года

Если их вина будет доказана, лига будет очернена громким скандалом.

Четыре действующих игрока НХЛ были обвинены в изнасиловании девушки, сообщает The Athletic.

Все четверо были членами юношеской сборной Канады. Теперь же стали известны конкретные имена.

Хоккеистами, которые совершили предполагаемое преступление, были вратарь Филадельфии Картер Харт, нападающий Калгари Диллон Дюбе, нападающий Нью-Джерси Майкл МакЛауд и его одноклубник защитник Кэл Фут.

Адвокаты каждого из спортсменов выступили с отдельными обращениями, в которых они заявили о невиновности своих клиентов.

Отметим, что несколькими днями ранее было объявлено имя первого из обвиняемых. Им стал бывший игрок Оттавы Алекс Форментон.

Напомним, что недавно полиция Лондона, провинция Онтарио, дала подозреваемым немного времени, чтобы те сами явились и сдались правоохранительным органам.

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