Игрокам юношеской сборной Канады-2018 будут предъявлены обвинения в сексуальном насилии

Полиция дала хоккеистам немного времени, чтобы они добровольно сдались правоохранительным органам.

Пятерым членам юношеской сборной Канады, которая выступала на чемпионате мира 2018 года, было приказано сдаться полиции Лондона (провинция Онтарио, Канада), сообщает The Athletic.

По информации источника, им будут предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Хоккеистам дали время на то, чтобы сдаться лондонской полиции.

Обвинения связаны с предполагаемым сексуальным насилием над женщиной со стороны нескольких игроков в номере лондонского отеля 19 июня 2018 года после мероприятия Hockey Canada Foundation.

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Обвинения были обнародованы в иске, поданном женщиной в Верховный суд Онтарио в апреле 2022 года. Она утверждает, что на нее напали восемь игроков в номере отеля после мероприятия.

Среди обвиняемых были члены юношеской сборной Канады 2018 года. Федерация хоккея Канады (ФХК) урегулировала иск в мае 2022 года.

Но после того, как иск был обнародован, полиция Лондона и ФХК возобновили расследование инцидента. Затем подключилась и НХЛ, которая начала собственное расследование.

Первоначальное расследование лондонской полиции было закрыто в феврале 2019 года без предъявления обвинений.

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