iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Хоккей

Игрокам юношеской сборной Канады-2018 будут предъявлены обвинения в сексуальном насилии

Полиция дала хоккеистам немного времени, чтобы они добровольно сдались правоохранительным органам.
Сегодня, 22:25
Канада / Getty Images
Канада / Getty Images

Пятерым членам юношеской сборной Канады, которая выступала на чемпионате мира 2018 года, было приказано сдаться полиции Лондона (провинция Онтарио, Канада), сообщает The Athletic.

По информации источника, им будут предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Хоккеистам дали время на то, чтобы сдаться лондонской полиции.

Обвинения связаны с предполагаемым сексуальным насилием над женщиной со стороны нескольких игроков в номере лондонского отеля 19 июня 2018 года после мероприятия Hockey Canada Foundation.

Читай также: Эдмонтон подписал скандальную легенду НХЛ, чей контракт был разорван по "неизвестным причинам"

Обвинения были обнародованы в иске, поданном женщиной в Верховный суд Онтарио в апреле 2022 года. Она утверждает, что на нее напали восемь игроков в номере отеля после мероприятия.

Среди обвиняемых были члены юношеской сборной Канады 2018 года. Федерация хоккея Канады (ФХК) урегулировала иск в мае 2022 года.

Но после того, как иск был обнародован, полиция Лондона и ФХК возобновили расследование инцидента. Затем подключилась и НХЛ, которая начала собственное расследование.

Первоначальное расследование лондонской полиции было закрыто в феврале 2019 года без предъявления обвинений.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Канады по хоккею сборная Канады

Статьи по теме

Игрок сборной Канады сравнил себя с Коби Брайантом, придумав себе альтер эго Игрок сборной Канады сравнил себя с Коби Брайантом, придумав себе альтер эго
Еще одна потеря: новоиспеченный чемпион НБА пропустит ЧМ-2023 Еще одна потеря: новоиспеченный чемпион НБА пропустит ЧМ-2023
Мюррей и Гилджес-Александер поведут за собой Канаду на ЧМ-2023 Мюррей и Гилджес-Александер поведут за собой Канаду на ЧМ-2023
Мужская и женская сборные Канады могут не сыграть в будущих матчах из-за банкротства Мужская и женская сборные Канады могут не сыграть в будущих матчах из-за банкротства
Помочь журналистам

Видео

Первое поражение Зари на сборах в обзоре матча с Краковией
Первое поражение Зари на сборах в обзоре матча с Краковией

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров

Последние новости

Хоккей22:25
Игрокам юношеской сборной Канады-2018 будут предъявлены обвинения в сексуальном насилии
Европа22:17
Дженоа Малиновского арендует талантливого защитника
НХЛ22:01
Эдмонтон подписал скандальную легенду НХЛ, чей контракт был разорван по "неизвестным причинам"
Европа21:55
Президент Наполи высказался о возможном назначении Моуриньо
Украина21:26
Суперлига: Старый Луцк, Киев-Баскет и Ровно выиграли свои матчи
Европа21:21
Алонсо - один из кандидатов на замену Клоппу
Европа21:18
Мудрик остался на скамейке запасных Челси на матч кубка Англии против Астон Виллы
Европа21:01
Тен Хаг доверит место в воротах Манчестер Юнайтед турецкому вратарю
Европа20:45
Соперник Шахтера в Лиге Европы подпишет талантливого защитника
Европа20:29
Новый одноклубник Ярмолюка: Брентфорд подписал вратаря сборной Исландии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK