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Хоккей

Эдмонтон подписал скандальную легенду НХЛ, чей контракт был разорван по "неизвестным причинам"

Кори Перри готов приносить пользу своей новой команде.
Сегодня, 22:01
Кори Перри / Getty Images
Кори Перри / Getty Images

Эдмонтон подписал контракт с Кори Перри, который теперь будет выступать за Ойлерз до конца нынешнего сезона, сообщает The Athletic.

Обладатель Кубка Стэнли-2007 находился в статусе свободного агента с ноября после того, как Чикаго разорвал с ним контракт.

Напомним, что тогда Блэкхоукс заявили, что в ходе расследования было установлено, что 38-летний нападающий стал виновником "неприемлемого" поведения.

Конкретные подробности того, что заставило Чикаго разорвать контракт с Перри, остаются неизвестными. Хоккеист не стал оспаривать решение Блэкхоукс и взял на себя ответственность за свои действия.

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В начале января Перри встретился с комиссаром НХЛ Гэри Беттманом, чтобы обсудить свое успехи в борьбе с алкогольной зависимостью и право вернуться в лигу.

Ему не нужно было получать формальное разрешение от Беттмана, но при этом игрок сам инициировал встречу.

В нынешнем сезоне Кори Перри успел набрать девять очков (четыре гола и пять передач) в 16 играх за Чикаго.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдмонтон Ойлерз

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