НХЛ: Тампа-Бэй забросила шесть шайб Аризоне, Коламбус шокировал Калгари, Даллас дожал Анахайм
В ночь на пятницу, 26 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось девять матчей.
Результаты матчей НХЛ за 25 января
Тампа-Бэй – Аризона – 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
1:0 – 1 Рэддиш (Сирелли, Хэйгл)
1:1 – 8 Келлер (Браун, Шмалц)
2:1 – 19 Пойнт (Кучеров)
3:1 – 27 Кучеров (Хедман, Стэмкос)
4:1 – 32 Стэмкос (Пойнт, Кучеров)
5:1 – 35 Чаффи (Лиллеберг, Крозье)
5:2 – 37 Дурзи (Келлер, Макбэйн)
6:2 – 47 Гленденинг (Чаффи)
6:3 – 51 Крауз (Кули)
Детройт – Филадельфия – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
1:0 – 21 Ларкин (Рэймонд)
2:0 – 27 Зайдер (Рэймонд)
3:0 – 30 Копп (Петри, Расмуссен)
Монреаль – Айлендерс – 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)
1:0 – 7 Сузуки (Монахан, Слафковски)
2:0 – 11 Кофилд (Сузуки)
3:0 – 12 Монахан (Монтембо, Мэтисон)
3:1 – 23 Хорват (Добсон, Барзэл)
3:2 – 54 Барзэл (Палмиери, Добсон)
3:3 – 56 Палмиери (Хорват, Добсон)
4:3 – 57 Монахан (Кофилд, Андерсон)
Оттава – Бостон – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
0:1 – 18 Пастрняк (Койл, Макэвой)
0:2 – 28 Фредерик (Пастрняк, Заха)
1:2 – 39 Шабо (Штюцле, Батерсон)
2:2 – 56 Тарасенко (Норрис, Шабо)
2:3 – 61 Маршанд (Койл)
Каролина – Нью-Джерси – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
1:0 – 1 Ахо (Слэвин, Терявяйнен)
2:0 – 22 Терявяйнен (Бантинг)
3:0 – 23 Дж.Стаал (Джарвис, Шей)
3:1 – 45 Даулинг (Тирни, Хольц)
3:2 – 59 Братт (Люк Хьюз)
Даллас – Анахайм – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
1:0 – 2 Дюшен (Сегин, Марчмент)
1:1 – 15 Вааканайнен (Сильверберг, Лундстрем)
1:2 – 21 Терри (Хенрик)
2:2 – 26 Смит ()
2:3 – 41 Сильверберг (Лундстрем)
3:3 – 50 Хейсканен (Дадонов, Харли)
4:3 – 61 Харли (Павелски)
Миннесота – Нэшвилл – 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)
1:0 – 32 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов)
1:1 – 41 Каррье (Тренин)
1:2 – 42 Форсберг (О′Райлли, Йоси)
1:3 – 51 Йоси (О′Райлли, Нюквист)
2:3 – 56 Болди (Капризов, Фэйбер)
Калгари – Коламбус – 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
0:1 – 2 Чинахов (Силлинджер, Веренски)
1:1 – 7 Уигар (Колман, Манджипани)
1:2 – 11 Сиверсон ()
2:2 – 14 Зари (Андерссон, Коронато)
2:3 – 26 Тексье (Гадбрэнсон, Курали)
2:4 – 53 Воронков (Сиверсон, Фантилли)
2:5 – 58 Фантилли (Чинахов)
Эдмонтон – Чикаго – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 21 Макдэвид (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс)
2:0 – 46 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид)
3:0 – 58 Макдэвид (Драйзайтль)
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