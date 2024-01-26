НХЛ: Тампа-Бэй забросила шесть шайб Аризоне, Коламбус шокировал Калгари, Даллас дожал Анахайм

В ночь на пятницу, 26 января, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось девять матчей.

Результаты матчей НХЛ за 25 января

Тампа-Бэй – Аризона – 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

1:0 – 1 Рэддиш (Сирелли, Хэйгл)

1:1 – 8 Келлер (Браун, Шмалц)

2:1 – 19 Пойнт (Кучеров)

3:1 – 27 Кучеров (Хедман, Стэмкос)

4:1 – 32 Стэмкос (Пойнт, Кучеров)

5:1 – 35 Чаффи (Лиллеберг, Крозье)

5:2 – 37 Дурзи (Келлер, Макбэйн)

6:2 – 47 Гленденинг (Чаффи)

6:3 – 51 Крауз (Кули)

Детройт – Филадельфия – 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

1:0 – 21 Ларкин (Рэймонд)

2:0 – 27 Зайдер (Рэймонд)

3:0 – 30 Копп (Петри, Расмуссен)

Монреаль – Айлендерс – 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)

1:0 – 7 Сузуки (Монахан, Слафковски)

2:0 – 11 Кофилд (Сузуки)

3:0 – 12 Монахан (Монтембо, Мэтисон)

3:1 – 23 Хорват (Добсон, Барзэл)

3:2 – 54 Барзэл (Палмиери, Добсон)

3:3 – 56 Палмиери (Хорват, Добсон)

4:3 – 57 Монахан (Кофилд, Андерсон)

Оттава – Бостон – 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

0:1 – 18 Пастрняк (Койл, Макэвой)

0:2 – 28 Фредерик (Пастрняк, Заха)

1:2 – 39 Шабо (Штюцле, Батерсон)

2:2 – 56 Тарасенко (Норрис, Шабо)

2:3 – 61 Маршанд (Койл)

Каролина – Нью-Джерси – 3:2 (1:0, 2:0, 0:2)

1:0 – 1 Ахо (Слэвин, Терявяйнен)

2:0 – 22 Терявяйнен (Бантинг)

3:0 – 23 Дж.Стаал (Джарвис, Шей)

3:1 – 45 Даулинг (Тирни, Хольц)

3:2 – 59 Братт (Люк Хьюз)

Даллас – Анахайм – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

1:0 – 2 Дюшен (Сегин, Марчмент)

1:1 – 15 Вааканайнен (Сильверберг, Лундстрем)

1:2 – 21 Терри (Хенрик)

2:2 – 26 Смит ()

2:3 – 41 Сильверберг (Лундстрем)

3:3 – 50 Хейсканен (Дадонов, Харли)

4:3 – 61 Харли (Павелски)

Миннесота – Нэшвилл – 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

1:0 – 32 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов)

1:1 – 41 Каррье (Тренин)

1:2 – 42 Форсберг (О′Райлли, Йоси)

1:3 – 51 Йоси (О′Райлли, Нюквист)

2:3 – 56 Болди (Капризов, Фэйбер)

Калгари – Коламбус – 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

0:1 – 2 Чинахов (Силлинджер, Веренски)

1:1 – 7 Уигар (Колман, Манджипани)

1:2 – 11 Сиверсон ()

2:2 – 14 Зари (Андерссон, Коронато)

2:3 – 26 Тексье (Гадбрэнсон, Курали)

2:4 – 53 Воронков (Сиверсон, Фантилли)

2:5 – 58 Фантилли (Чинахов)

Эдмонтон – Чикаго – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

1:0 – 21 Макдэвид (Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс)

2:0 – 46 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид)

3:0 – 58 Макдэвид (Драйзайтль)

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