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Чикаго разорвал контракт с обладателем Кубка Стэнли после серьезного клубного конфликта

В Сети фанаты даже начали всерьез разгонять тему того, что хоккеист переспал с мамой своего одноклубника.
Сегодня, 01:08
Кори Перри / Getty Images
Кори Перри / Getty Images

Чикаго Блэкхоукс разорвали контракт с чемпионом НХЛ 2007 года Кори Перри, сообщает The Athletic.

Во вторник, 28 ноября, Чикаго отправил 38-летнего нападающего на драфт отказов, после чего разорвал с игроком контракт.

На сайте Canucks Daily выложили предположение того, что причиной такого решения могла стать половая связь Перри с мамой своего одноклубника Коннора Бедарда. Однако никаких подтверждений этой версии так и не нашлось.

По словам генменеджера Блэкхоукс Кайла Дэвидсона, причиной стал конфликт "на рабочем месте". 

"Эта тема не затрагивает каких-либо игроков или их семьи, и все, что предполагает иное, или кто-либо, кто предполагает иное, крайне неточно и, честно говоря, отвратительно. Это была тяжелая ситуация", - заявил Дэвидсон. 

Источник: Getty Images

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Вскоре с заявлением выступил и сам Перри. Он принес извинения за свои действия, заявив, что испытывает проблемы с алкоголем.

"Мне стыдно, и я вас всех подвел. Самое главное, я хочу напрямую извиниться перед теми, на кого это негативно повлияло, и мне жаль, что это оказало дополнительное влияние на других. Мое поведение было неуместным и неправильным".

"Я начал работать с экспертами в области психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, чтобы обсудить мои проблемы с алкоголем. Я предприму все необходимые шаги, чтобы это никогда не повторилось. Я надеюсь вернуть доверие и уважение всех, кто верил в меня на протяжении всей моей карьеры".

Агент Перри, Пэт Моррис, подтвердил в тот же день слова своего клиента, заявив, что тот покинул команду, чтобы "решить личные проблемы".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Блэкхоукс

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