Питтсбург изучает варианты защиты шеи для игроков после смерти Адама Джонсона

Питтсбург Пингвинз изучают возможности для игроков как можно скорее начать носить средства защиты шеи, по крайней мере, на тренировках.

Об этом во вторник, 31 октября, заявил тренер "пингвинов" Майк Салливан, сообщает The Athletic. Он и генменеджер Кайл Дубас обсудили этот вопрос с игроками и персоналом.

Coach Sullivan on player protective equipment: "Kyle and I have had discussions about it. We are in the process right now of trying to talk to our players about some protective equipment in those vulnerable areas... pic.twitter.com/1yTcguhu5J