Питтсбург изучает варианты защиты шеи для игроков после смерти Адама Джонсона

Пингвинз не хотят, чтобы с кем-то еще повторилась трагедия их бывшего игрока.

Питтсбург Пингвинз изучают возможности для игроков как можно скорее начать носить средства защиты шеи, по крайней мере, на тренировках.

Об этом во вторник, 31 октября, заявил тренер "пингвинов" Майк Салливан, сообщает The Athletic. Он и генменеджер Кайл Дубас обсудили этот вопрос с игроками и персоналом.

Coach Sullivan on player protective equipment: "Kyle and I have had discussions about it. We are in the process right now of trying to talk to our players about some protective equipment in those vulnerable areas... pic.twitter.com/1yTcguhu5J — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 31, 2023

Несколько игроков команды рассказали изданию, что они готовы поэкспериментировать с защитой шеи в самое ближайшее время.

"Почему нет? Мы делаем это на любом другом уровне хоккея. У них носки и запястья (рукава) сделаны из (устойчивого к порезам) материала. Мы давно должны были попробовать это. Это не должно было занимать так много времени или что-то в этом роде", - сказал Джефф Картер.

Такой настрой команды связан с недавней трагедией, которая произошла с бывшим игроком Питтсбурга Адамом Джонсоном.

Remembering a great teammate and friend. https://t.co/g6YLOEIXZK — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 30, 2023

Напомним, что в субботу, 28 октября, он скончался после того, как во время матча соперник коньком разрезал ему шею. Адам Джонсон провел за Пингвинз суммарно 13 матчей в сезонах-2018/19 и 2019/20.

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