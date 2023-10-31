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Хоккей

Питтсбург изучает варианты защиты шеи для игроков после смерти Адама Джонсона

Пингвинз не хотят, чтобы с кем-то еще повторилась трагедия их бывшего игрока.
Вчера, 23:04
Питтсбург Пингвинз / Getty Images
Питтсбург Пингвинз / Getty Images

Питтсбург Пингвинз изучают возможности для игроков как можно скорее начать носить средства защиты шеи, по крайней мере, на тренировках.

Об этом во вторник, 31 октября, заявил тренер "пингвинов" Майк Салливан, сообщает The Athletic. Он и генменеджер Кайл Дубас обсудили этот вопрос с игроками и персоналом.

Несколько игроков команды рассказали изданию, что они готовы поэкспериментировать с защитой шеи в самое ближайшее время.

"Почему нет? Мы делаем это на любом другом уровне хоккея. У них носки и запястья (рукава) сделаны из (устойчивого к порезам) материала. Мы давно должны были попробовать это. Это не должно было занимать так много времени или что-то в этом роде", - сказал Джефф Картер.

Такой настрой команды связан с недавней трагедией, которая произошла с бывшим игроком Питтсбурга Адамом Джонсоном.

Напомним, что в субботу, 28 октября, он скончался после того, как во время матча соперник коньком разрезал ему шею. Адам Джонсон провел за Пингвинз суммарно 13 матчей в сезонах-2018/19 и 2019/20.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Питтсбург Пингвинз

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