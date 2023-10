Экс-игроку НХЛ перерезали горло коньком, жуткая травма стоила хоккеисту жизни

Бывший нападающий клуба НХЛ Питтсбург Пингвинз Адам Джонсон, выступавший в последнее время за английский Ноттингем Пантерз ушел из жизни, после того как получил жуткую травму во время матча.

В выездном поединке Кубка Великобритании с Шеффилд Стиллерз 29-летний игрок команды гостей в столкновении получил порез шеи лезвием конька. Хоккеиста начала заливать кровь, но сначала он попытался самостоятельно отправиться на скамейку запасных. Однако еще на площадке он потерял сознание, а врачам команды пришлось реанимировать его прямо на льду.

Матч был прерван, а восемь тысяч зрителей, которые присутствовали на игре, попросили покинуть арену, сообщает New York Post.

После Джонсона срочно доставили в больницу, но менее чем через сутки спортсмен умер от полученной травмы.

Смерть хоккеиста подтвердил его клуб Ноттингем Пантерз.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q