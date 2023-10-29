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Экс-игроку НХЛ перерезали горло коньком, жуткая травма стоила хоккеисту жизни

После страшного инцидента Адам Джонсон скончался в больнице.
Сегодня, 16:52
Адам Джонсон / nypost.com
Адам Джонсон / nypost.com

Бывший нападающий клуба НХЛ Питтсбург Пингвинз Адам Джонсон, выступавший в последнее время за английский Ноттингем Пантерз ушел из жизни, после того как получил жуткую травму во время матча.

В выездном поединке Кубка Великобритании с Шеффилд Стиллерз 29-летний игрок команды гостей в столкновении получил порез шеи лезвием конька. Хоккеиста начала заливать кровь, но сначала он попытался самостоятельно отправиться на скамейку запасных. Однако еще на площадке он потерял сознание, а врачам команды пришлось реанимировать его прямо на льду.

Матч был прерван, а восемь тысяч зрителей, которые присутствовали на игре, попросили покинуть арену, сообщает New York Post.

После Джонсона срочно доставили в больницу, но менее чем через сутки спортсмен умер от полученной травмы.

Смерть хоккеиста подтвердил его клуб Ноттингем Пантерз.

Также с заявлением выступила британская хоккейная лига.

"С разбитым сердцем сообщаем, что нападающий Ноттингем Пантерз Адам Джонсон, к сожалению, скончался после ужасного несчастного случая в субботнем матче между Шеффилдом и Ноттингемом. Все, кто связан с лигой, думают о семье, друзьях и товарищах Адама в это невероятно грустное и тяжелое время. Мы также просим всех в это время уважать частную жизнь семьи Адама", - говорится в заявлении.

Адам Джонсон провел в Питтсбург Пингвинз два сезона в НХЛ с 2018 по 2020 год, но сыграл всего 13 матчей, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НХЛ Питтсбург Пингвинз

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