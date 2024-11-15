НХЛ: Баффало в овертайме обыграл Сент-Луис, Даллас "уничтожил" Бостон
В рамках регулярного сезона НХЛ в ночь с 14 на 15 ноября прошло 10 матчей.
В трех из поединков судьба победителя решалась в овертайме, еще в четырех играх состоялись разгромы.
Оттава - Филадельфия 4:5
Шайбы: Ткачук, 6, Батерсон, 28, Норрис, 44, Годетт, 50 - Сенгайм, Конекни, 38, Ричард, 50, Бринк, 52, Мичков, 64
Рейнджерс - Сан-Хосе 3:2
Шайбы: Зибанеджад, 31, Виси, 33, Трочек, 36 - Лилльегрен, 2, Зеттерлунд, 59
Тампа-Бэй - Виннипег 4:1
Шайбы: Генцел, 7, Хейгел, 23, Сирелли, 24, Генцел, 59 - Лаури, 26
Флорида - Нью-Джерси 2:6
Шайбы: Боквист, Райнхарт, 24 - Нейсен, 10, 39, Братт, 19, 43, 54, Мерсер, 25
Баффало - Сент-Луис 4:3
Шайбы: Бенсон, 12, Маклауд, 16, Так, 32, Далин, 61 - Саад, 3, 37, Бучневич, 25
Даллас - Бостон 7:2
Шайбы: Дюшен, 1, Дадонов, 6, 39, Станковен, 34, Бек, 35, Хинц, 41, Марчмент, 57 - Койл, 17, Пастрняк, 43
Миннесота - Монреаль 3:0
Шайбы: Болди, 12, Росси, 52, Капризов, 59
Эдмонтон - Нэшвилл 3:2
Шайбы: Макдэвид, 22, Нерс, 25, 62 - Маккерон, 8, Смит, 57
Ванкувер - Айлендерс 2:5
Шайбы: Леккеримяки, 2, Майерс, 58 - Пажо, 17, Мейфилд, 21, Энгваль, 23, Ли, 51, Добсон, 57
Сиэтл - Чикаго 3:1
Шайбы: Бенирс, 24, Шварц, 41, Танев, 59 - Донато, 43
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