НХЛ: Баффало в овертайме обыграл Сент-Луис, Даллас "уничтожил" Бостон

В рамках регулярного сезона НХЛ в ночь с 14 на 15 ноября прошло 10 матчей.

В трех из поединков судьба победителя решалась в овертайме, еще в четырех играх состоялись разгромы.

Оттава - Филадельфия 4:5

Шайбы: Ткачук, 6, Батерсон, 28, Норрис, 44, Годетт, 50 - Сенгайм, Конекни, 38, Ричард, 50, Бринк, 52, Мичков, 64

Рейнджерс - Сан-Хосе 3:2

Шайбы: Зибанеджад, 31, Виси, 33, Трочек, 36 - Лилльегрен, 2, Зеттерлунд, 59

Тампа-Бэй - Виннипег 4:1

Шайбы: Генцел, 7, Хейгел, 23, Сирелли, 24, Генцел, 59 - Лаури, 26

Флорида - Нью-Джерси 2:6

Шайбы: Боквист, Райнхарт, 24 - Нейсен, 10, 39, Братт, 19, 43, 54, Мерсер, 25

Баффало - Сент-Луис 4:3

Шайбы: Бенсон, 12, Маклауд, 16, Так, 32, Далин, 61 - Саад, 3, 37, Бучневич, 25

Даллас - Бостон 7:2

Шайбы: Дюшен, 1, Дадонов, 6, 39, Станковен, 34, Бек, 35, Хинц, 41, Марчмент, 57 - Койл, 17, Пастрняк, 43

Миннесота - Монреаль 3:0

Шайбы: Болди, 12, Росси, 52, Капризов, 59

Эдмонтон - Нэшвилл 3:2

Шайбы: Макдэвид, 22, Нерс, 25, 62 - Маккерон, 8, Смит, 57

Ванкувер - Айлендерс 2:5

Шайбы: Леккеримяки, 2, Майерс, 58 - Пажо, 17, Мейфилд, 21, Энгваль, 23, Ли, 51, Добсон, 57

Сиэтл - Чикаго 3:1

Шайбы: Бенирс, 24, Шварц, 41, Танев, 59 - Донато, 43

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