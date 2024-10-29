НХЛ: Сан-Хосе вырвал первую победу в сезоне, Виннипег уступил Торонто
В ночь на вторник, 29 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.
Результаты матчей НХЛ за 28 октября
Баффало – Флорида – 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)
0:1 – 11 Боквист (Луостаринен, Лунделль)
0:2 – 11 Райнхарт (Верхэге, Барков)
1:2 – 30 Цукер (Петерка, Томпсон)
2:2 – 32 Далин (Пауэр)
2:3 – 36 Верхэге (Беннетт, Ткачак)
2:4 – 54 Беннетт (Шмидт)
2:5 – 55 Барков (Форслинг, Райнхарт)
Коламбус – Эдмонтон – 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)
1:0 – 2 Монахан (Веренски, Марченко)
2:0 – 10 Фантилли (Силлинджер)
3:0 – 14 Силлинджер ()
4:0 – 27 Оливер (ван Римсдайк)
5:0 – 55 Пююхтия (Силлинджер, Фантилли)
6:0 – 56 Монахан (Марченко, Чинахов)
6:1 – 59 Экхольм (Перри, Нерс)
Виннипег – Торонто – 4:6 (0:2, 2:3, 2:1)
0:1 – 11 Таварес (Маккейб, Пачиоретти)
0:2 – 17 В. Нюландер (Пачиоретти)
0:3 – 21 Найз (Марнер, Мэттьюс)
0:4 – 23 Райлли (Пачиоретти, В. Нюландер)
1:4 – 26 Коннор (Моррисси, Шайфли)
2:4 – 31 Коннор (Виларди, Моррисси)
2:5 – 37 Таварес (В. Нюландер, Экман-Ларссон)
3:5 – 47 Шайфли (Моррисси, Коннор)
4:5 – 56 Виларди (Элерс, Коннор)
4:6 – 59 Таварес (Танев)
Тампа-Бэй – Нэшвилл – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
1:0 – 9 Пойнт (Генцел)
2:0 – 19 Чаффи (Пойнт)
2:1 – 30 О′Райлли (Стэмкос, Маршессо)
2:2 – 38 Нюквист (Шей, Стэмкос)
3:2 – 63 Пол (Генцел)
Колорадо – Чикаго – 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)
0:1 – 8 Курашев (Влашич)
1:1 – 10 Миттлстадт (Малински, О'Коннор)
1:2 – 11 Райхел (Смит)
1:3 – 16 Донато (Мерфи, Дикинсон)
2:3 – 19 Маккиннон (Георгиев, Макар)
2:4 – 59 Донато ()
2:5 – 59 Михеев (Дикинсон, Донато)
Юта – Сан-Хосе – 4:5 (2:0, 2:1, 0:3, 0:1)
1:0 – 11 Гюнтер (Келлер)
2:0 – 16 Маччелли (Шмалц, Коул)
2:1 – 29 Зеттерлунд (Трун, Гущин)
3:1 – 30 Маччелли (Колячонок, Коул)
4:1 – 39 Сергачев (Кули, Колячонок)
4:2 – 55 Зеттерлунд (Уолмэн, Гранлунд)
4:3 – 55 Гранлунд (Эклунд, Уолмэн)
4:4 – 57 Тоффоли (Веннберг, Уолмэн)
4:5 – 61 Веннберг (Тоффоли, Гранлунд)
Ванкувер – Каролина – 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)
0:1 – 5 Каррье (Друри, Блэйк)
1:1 – 7 Босер (К. Хьюз, Миллер)
1:2 – 15 Нечас (Робинсон, Котканиеми)
1:3 – 21 Рословик (Свечников, Бернс)
2:3 – 47 К. Хьюз ( Миллер, Босер)
3:3 – 56 Сутер (Хегландер, Спронг)
3:4 – 61 Ахо (Нечас, Гостисбеер)
Вегас – Калгари – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
1:0 – 6 Пьетранжело (Карлссон, Хольц)
2:0 – 23 Стоун (Айкел)
3:0 – 42 Колесар (Руа, Швиндт)
4:0 – 54 Колесар (Руа)
5:0 – 54 Руа (Швиндт, Колесар)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!