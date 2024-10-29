НХЛ: Сан-Хосе вырвал первую победу в сезоне, Виннипег уступил Торонто

В ночь на вторник, 29 октября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 28 октября

Баффало – Флорида – 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

0:1 – 11 Боквист (Луостаринен, Лунделль)

0:2 – 11 Райнхарт (Верхэге, Барков)

1:2 – 30 Цукер (Петерка, Томпсон)

2:2 – 32 Далин (Пауэр)

2:3 – 36 Верхэге (Беннетт, Ткачак)

2:4 – 54 Беннетт (Шмидт)

2:5 – 55 Барков (Форслинг, Райнхарт)

Коламбус – Эдмонтон – 6:1 (3:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 2 Монахан (Веренски, Марченко)

2:0 – 10 Фантилли (Силлинджер)

3:0 – 14 Силлинджер ()

4:0 – 27 Оливер (ван Римсдайк)

5:0 – 55 Пююхтия (Силлинджер, Фантилли)

6:0 – 56 Монахан (Марченко, Чинахов)

6:1 – 59 Экхольм (Перри, Нерс)

Виннипег – Торонто – 4:6 (0:2, 2:3, 2:1)

0:1 – 11 Таварес (Маккейб, Пачиоретти)

0:2 – 17 В. Нюландер (Пачиоретти)

0:3 – 21 Найз (Марнер, Мэттьюс)

0:4 – 23 Райлли (Пачиоретти, В. Нюландер)

1:4 – 26 Коннор (Моррисси, Шайфли)

2:4 – 31 Коннор (Виларди, Моррисси)

2:5 – 37 Таварес (В. Нюландер, Экман-Ларссон)

3:5 – 47 Шайфли (Моррисси, Коннор)

4:5 – 56 Виларди (Элерс, Коннор)

4:6 – 59 Таварес (Танев)

Тампа-Бэй – Нэшвилл – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

1:0 – 9 Пойнт (Генцел)

2:0 – 19 Чаффи (Пойнт)

2:1 – 30 О′Райлли (Стэмкос, Маршессо)

2:2 – 38 Нюквист (Шей, Стэмкос)

3:2 – 63 Пол (Генцел)

Колорадо – Чикаго – 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)

0:1 – 8 Курашев (Влашич)

1:1 – 10 Миттлстадт (Малински, О'Коннор)

1:2 – 11 Райхел (Смит)

1:3 – 16 Донато (Мерфи, Дикинсон)

2:3 – 19 Маккиннон (Георгиев, Макар)

2:4 – 59 Донато ()

2:5 – 59 Михеев (Дикинсон, Донато)

Юта – Сан-Хосе – 4:5 (2:0, 2:1, 0:3, 0:1)

1:0 – 11 Гюнтер (Келлер)

2:0 – 16 Маччелли (Шмалц, Коул)

2:1 – 29 Зеттерлунд (Трун, Гущин)

3:1 – 30 Маччелли (Колячонок, Коул)

4:1 – 39 Сергачев (Кули, Колячонок)

4:2 – 55 Зеттерлунд (Уолмэн, Гранлунд)

4:3 – 55 Гранлунд (Эклунд, Уолмэн)

4:4 – 57 Тоффоли (Веннберг, Уолмэн)

4:5 – 61 Веннберг (Тоффоли, Гранлунд)

Ванкувер – Каролина – 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:1)

0:1 – 5 Каррье (Друри, Блэйк)

1:1 – 7 Босер (К. Хьюз, Миллер)

1:2 – 15 Нечас (Робинсон, Котканиеми)

1:3 – 21 Рословик (Свечников, Бернс)

2:3 – 47 К. Хьюз ( Миллер, Босер)

3:3 – 56 Сутер (Хегландер, Спронг)

3:4 – 61 Ахо (Нечас, Гостисбеер)

Вегас – Калгари – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

1:0 – 6 Пьетранжело (Карлссон, Хольц)

2:0 – 23 Стоун (Айкел)

3:0 – 42 Колесар (Руа, Швиндт)

4:0 – 54 Колесар (Руа)

5:0 – 54 Руа (Швиндт, Колесар)

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