Клуб НХЛ выпустил логотип в желто-голубых цветах, центральным элементом которого является Герб Украины

Клуб НХЛ Виннипег Джетс впервые в своей истории отдаст дань украинской общине, проживающей в провинции Манитоба.

Как сообщает пресс-служба «летчиков», Виннипег в ночь с 1 на 2 января сыграет в специальном логотипе, который выполнен в желто-голубых цветах.

Центральным элементом эмблемы является самолет с изображением трезубца - Герба Украины. Герб символизирует национальную идентичность, великую историю и наследие нашей страны, а самолет взят из оригинальной эмблемы.

Автором логотипа стал украинец Андрей Собчук, который начал жить в Канаде после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Родился Собчук в городе Луцк.

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"Я реализовал свою страсть к дизайну в спортивной индустрии, в частности, для Виннипега и Манитобы Муз (фарм-клуба Джетс, который играет в АХЛ - прим.).

Я рад быть дизайнером логотипа и делиться богатой культурой и духом Украины с нашей общиной», - прокомментировал идею Андрей.

В ночь с 1 на 2 января 2025 года Виннипег проведет на своей арене вечер украинского наследия в рамках матча НХЛ против Анахайма. Определенный период времени перед началом игры и в перерывах между периодами будет посвящен демонстрации украинской культуры.

Приобрести мерч с логотипом Ukrainian Heritage можно на сайте True North Shop. Товары стоят от 30 до 75 долларов США (от 1236 до 3090 грн - прим.)

Отметим, что в провинции Манитоба, столицей которой является Виннипег, проживает наибольшее количество украинских канадцев.

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