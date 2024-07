В шаге от мечты: хоккеист сборной Украины подписал контракт с фарм-клубом НХЛ

The Silver Knights have signed defenseman Artur Cholach to an AHL contract for the 2024-25 season! ✍️ 📸: Adam Thury/Sioux Falls Stampede https://t.co/64Sw1uQXw4

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...