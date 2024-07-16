В шаге от мечты: хоккеист сборной Украины подписал контракт с фарм-клубом НХЛ

Артур Чолач будет выступать в АХЛ/

Украинский хоккеист Артур Чолач подписал контракт с клубом Хендерсон Силвер Найтс, выступающим в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и фарм-клубом Вегас Голден Найтс из НХЛ.

По официальным данным, соглашение между Челочаем и его новым клубом рассчитано на один сезон. О денежных деталях договора информации нет.

The Silver Knights have signed defenseman Artur Cholach to an AHL contract for the 2024-25 season! ✍️



📸: Adam Thury/Sioux Falls Stampedehttps://t.co/64Sw1uQXw4 — Henderson Silver Knights (@HSKnights) July 15, 2024

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Стоит отметить, что ранее Чолач успел поиграть в юниорских лигах Канады и США. Прошлый сезон хоккеист сборной Украины провел в команде Су-Фолс, где сумел набрать 15 зачетных пунктов по системе гол+пас за 54 сыгранных матча.

Напомним, в прошлом сезоне НХЛ Вегас дошел до 1/8 финала, где уступил Далласу (4:3 в серии).

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