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Хоккей

В шаге от мечты: хоккеист сборной Украины подписал контракт с фарм-клубом НХЛ

Артур Чолач будет выступать в АХЛ/
Сегодня, 14:12
Артур Чолач / Henderson Silver Knights
Артур Чолач / Henderson Silver Knights

Украинский хоккеист Артур Чолач подписал контракт с клубом Хендерсон Силвер Найтс, выступающим в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и фарм-клубом Вегас Голден Найтс из НХЛ.

По официальным данным, соглашение между Челочаем и его новым клубом рассчитано на один сезон. О денежных деталях договора информации нет.

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Стоит отметить, что ранее Чолач успел поиграть в юниорских лигах Канады и США. Прошлый сезон хоккеист сборной Украины провел в команде Су-Фолс, где сумел набрать 15 зачетных пунктов по системе гол+пас за 54 сыгранных матча.

Напомним, в прошлом сезоне НХЛ Вегас дошел до 1/8 финала, где уступил Далласу (4:3 в серии).

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