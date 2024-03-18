НХЛ: Рейнджерс обыграли Айлендерс, победы Вегаса, Питтсбурга и Виннипега

В ночь на понедельник, 18 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись семь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 17 марта

Рейнджерс – Айлендерс – 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 14 Хорват (Нелсон), 1:1 – 21 Зибанежад (Рословик), 2:1 – 30 Кайлле (Фокс, Линдгрен), 2:2 – 33 Хорват (Райлли, Нелсон), 3:2 – 35 Бродзински (Веннберг, Миллер), 4:2 – 42 Какко (Джонс, Густафссон), 5:2 – 50 Лафреньер (Миллер, Панарин)

Вегас – Нью-Джерси – 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 41 Хишир, 1:1 – 42 Каррье (Хэнифин, Пьетранжело), 2:1 – 51 Айкел (Хэнифин), 3:1 – 59 Карлссон (Теодор, Стивенсон)

Оттава – Каролина – 2:7 (1:1, 1:2, 0:4)

Шайбы: 0:1 – 7 Орлов (Нечас, Лемье), 1:1 – 13 Шабо (Келли, Ткачак), 1:2 – 22 Кузнецов (Орлов, Шей), 2:2 – 24 Штюцле (Жиру, Шабо), 2:3 – 39 Джарвис (Генцел, Ахо), 2:4 – 44 Чэтфилд (Орлов, Ахо), 2:5 – 47 Орлов (Кузнецов, Свечников), 2:6 – 48 Генцел (Чэтфилд, Ахо), 2:7 – 53 Лемье (Слэвин, Бернс)

Питтсбург – Детройт – 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 10 Смит (Карлссон, Петтерссон), 1:1 – 15 Рэймонд (Чиарот, Перрон), 2:1 – 18 Кросби, 3:1 – 19 Пуустинен (Эллер, Смит), 4:1 – 29 Бантинг (Малкин, Пуустинен), 4:2 – 37 Фишер (Петри, Расмуссен), 5:2 – 39 Эллер (Летанг, Кросби), 5:3 – 56 Рэймонд (Гостисбеер, Кэйн), 6:3 – 59 О'Коннор (Грейвс, Раст)

Коламбус – Виннипег – 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Коннор (Демело, Шайфли), 0:2 – 21 Элерс (Монахан, Тоффоли), 0:3 – 29 Тоффоли (Монахан, Элерс), 0:4 – 32 Стэнли, 0:5 – 38 Наместников (Пионк, Баррон), 1:5 – 41 Гонс (Оливер, Кристиансен), 1:6 – 57 Тоффоли

Чикаго – Сан-Хосе – 5:2 (0:2, 1:0, 4:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Карпентер (Лабанк, Барабанов), 0:2 – 16 Костин (Ферраро, Гранлунд), 1:2 – 34 Курашев (Бедард, Джонсон), 2:2 – 50 Донато (Мегна, Тинорди), 3:2 – 51 Корчински (Райхел), 4:2 – 52 Андерсон (Влашич, Блэкуэлл), 5:2 – 60 Бедард (Джонсон, Курашев)

Сент-Луис – Анахайм – 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Терри (Лакомб, Минтюков), 1:1 – 34 Хэйс (Болдук, Крюг), 2:1 – 41 Томас (Фолк, Бучневич), 3:1 – 46 Нейборс (Бучневич, Шенн), 4:1 – 49 Томас (Фолк, Бучневич), 4:2 – 59 Терри (Карлссон, Киллорн)

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