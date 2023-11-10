НХЛ: Чикаго одолел Тампу, победы Бостона, Питтсбурга и Сан-Хосе

В ночь на пятницу, 10 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 11 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 9 ноября

Бостон – Айлендерс – 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 14 Фредерик (Койл, ван Римсдайк), 1:1 – 17 Нелсон (Барзэл, Добсон), 2:1 – 26 Койл (Пастрняк, Заха), 2:2 – 42 Хольмстрем (Пажо), 3:2 – 43 Пастрняк (Маршанд, Шаттенкирк), 4:2 – 49 Койл (Фредерик, ван Римсдайк), 5:2 – 58 Койл (Маршанд, Пастрняк)

Детройт – Монреаль – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Мэтисон (Ньюхук), 1:1 – 36 Фишер (Чиарот, Расмуссен), 1:2 – 41 Сузуки (Монахан, Мэтисон), 2:2 – 46 Комфер, 2:3 – 64 Кофилд (Сузуки, Мэтисон)

Рейнджерс – Миннесота – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Трочек (Густафссон, Лафреньер), 1:1 – 32 Дьюхэйм (Хартман, Фэйбер), 2:1 – 41 Лафреньер (Трочек, Панарин), 3:1 – 54 Уилер (Лафреньер, Кайлле), 4:1 – 58 Панарин (Труба, Трочек)

Оттава – Ванкувер – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 1 Босер (Гронек, Ди Джузеппе), 0:2 – 3 Михеев (Кузьменко, Петтерссон), 1:2 – 18 Батерсон, 2:2 – 30 Зуб (Хаймор, Келли), 2:3 – 38 Миллер (Коул, Ди Джузеппе), 2:4 – 49 Михеев (Кузьменко, Петтерссон), 2:5 – 53 Петтерссон (Миллер, К. Хьюз)

Тампа-Бэй – Чикаго – 3:5 (2:4, 0:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 3 Сирелли (Сергачев, Хэйгл), 1:1 – 4 Бедард (Курашев), 2:1 – 12 Кучеров (Хедман, Жанно), 2:2 – 16 Корчински (Энтвистл, Донато), 2:3 – 17 Джонсон (Фолиньо, Бедард), 2:4 – 19 Бедард (Курашев, Фолиньо), 2:5 – 22 Перри (Фолиньо, Бедард), 3:5 – 57 Стэмкос (Пойнт, Сирелли)

Коламбус – Даллас – 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Дженнер (Рословик, Годро), 2:0 – 8 Марченко (Воронков, Фантилли), 2:1 – 9 Марчмент (Сегин, Дюшен), 2:2 – 30 Смит (Линделль, Факса), 2:3 – 36 Дюшен (Лундквист), 2:4 – 43 Сегин (Дюшен, Лундквист), 2:5 – 57 Робертсон (Павелски)

Сент-Луис – Аризона – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 2 Сундквист (Врана, Блэйз), 1:1 – 15 Крауз (Шмалц, Келлер), 2:1 – 26 Томас (Крюг, Бучневич)

Виннипег – Нэшвилл – 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Эпплтон (Нидеррайтер, Лаури), 1:1 – 6 Форсберг (Нюквист), 2:1 – 21 Коннор (Иафалло, Шайфли), 3:1 – 23 Коннор (Демело, Шайфли), 4:1 – 30 Перфетти (Коннор, Шайфли), 4:2 – 32 Форсберг (Бэрри), 5:2 – 52 Диллон (Баррон, Демело), 5:3 – 56 Томазино (Дель Гайзо, Бэрри), 6:3 – 56 Коннор (Шайфли, Иафалло)

Колорадо – Сиэтл – 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 18 Шварц (Данн, Картье), 0:2 – 24 Бьоркстранн (Ларссон, Олексяк), 1:2 – 24 Байрэм (Лехконен, Маккиннон), 1:3 – 31 Бенирс (Шварц, Данн), 2:3 – 35 Маккиннон (Рантанен, Макар), 3:3 – 52 Ничушкин (Маккиннон, Тэйвс), 3:4 – 59 Бьоркстранн (Ларссон, Толванен)

Лос-Анджелес – Питтсбург – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 7 Кросби, 1:1 – 14 Грундстрем (Рой, Копитар), 2:1 – 29 Кемпе (Байфилд, Андерсон), 2:2 – 38 Эллер, 2:3 – 41 Генцел (Карлссон, Кросби), 3:3 – 46 Фиала (Спенс, Дюбуа), 3:4 – 63 Раст (Карлссон, Малкин)

Сан-Хосе – Эдмонтон – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 18 Зеттерлунд (Эклунд, Гертл), 1:1 – 21 Нерс (Фогеле, Драйзайтль), 2:1 – 29 Гертл (Охотюк, Зеттерлунд), 3:1 – 41 Задина (Карпентер, Штурм), 3:2 – 57 Нюджент-Хопкинс (Экхольм, Бушар)

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