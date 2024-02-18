Украина вошла в топ-5 медального зачета на ЧЕ по борьбе

18 февраля в Бухаресте завершился чемпионат Европы по борьбе.

Всего было разыграно 30 комплектов медалей в матчах по вольной и греко-римской борьбе, в которых приняло участие 516 атлетов из 36 стран Европы.

По итогам чемпионата Украина оказалась на четвертом месте в медальном зачете, собрав 10 медалей разного качества.

Медали украинцев

Золото - Ирина Коляденко (вольная борьба, до 65 кг)

Серебро - Александр Грушин (греко-римская борьба, до 63 кг)

Серебро - Алина Филипович (вольная борьба, до 59 кг)

Серебро - Татьяна Рыжко (вольная борьба, до 68 кг)

Серебро - Анастасия Осняч (вольная борьба, до 76 кг)

Бронза - Парвиз Насибов (греко-римская борьба, до 72 кг)

Бронза - Ярослав Фильчаков (греко-римская борьба, до 82 кг)

Бронза - Жан Беленюк (греко-римская борьба, до 87 кг)

Бронза - Соломия Винник (вольная борьба, до 57 кг)

Бронза - Юлия Ткач (вольная борьба, до 62 кг)

Чемпионат Европы по борьбе. Медальный зачет

Турция - 7 золотых + 6 серебряных + 4 бронзовых = 17 Азербайджан - 5 + 3+ 8 = 16 Армения - 4 + 0 + 2 = 6 Украина - 1 + 4 + 5 = 10 Грузия - 1 + 2 + 5 = 8

С результатами украинских спортсменов на ЧЕ по борьбе вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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