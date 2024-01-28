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Синнер выиграл свой первый Australian Open, обыграв в финале "нейтрального" Медведева

Итальянец впервые триумфовал на турнире Большого Шлема
Сегодня, 14:31
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

В финале мужского Australian Open итальянец Янник Синнер, неожиданно победивший Новака Джоковича, встретился с "нейтральным" россиянином Даниилом Медведевым, обыгравшим немца Александра Зверева.

Синнер, который уверенно и без особых пробелм шел по всему турниру в финале занервничал и не смог удачно начать встречу, уступив в первых двух сэтах с одинаковым счетом - 3:6, 3:6.

Когда терять уже было нечего перспективный итальянский теннисист собрался и совершил впечатляющий камбэк, забрав следующие две партии также с одинаковым счетом - 6:4, 6:4.

Все решалось в последнем сэте, на который у представителя страны-террориста, проведшего на корте на 8 часов больше на этом турнире, не хватило сил и в итоге Янник Синнер добыл довольно легкую победу по итогам данной партии, но невероятно тяжелую по итогам всего матча.

Для 22-летнего спортсмена данная победа стала первой в карьере как на Australian Open, так и на турнирах серии Большого Шлема в целом.

Янник Синнер (Италия) - Даниил Медведев (нейтральный статус) 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

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