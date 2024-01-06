Кубок Азии: расписание и результаты матчей

Кубок Азии — главное соревнование национальных сборных Азии по футболу, проводимое под руководством Азиатской конфедерации футбола (АФК). Соревнование проводится каждые 4 года, начиная с 1956 года, и проходит через год после чемпионата мира. Победитель провозглашается чемпионом Азии.

Кубок Азии 2023

Кубок Азии по футболу 2023 года — 18-й по счету футбольный турнир среди национальных сборных стран — членов Азиатской конфедерации футбола, который будет проходить в Катаре. Чемпионский титул защищают хозяева сборная Катара.

Изначально турнир должен был принимать Китай, но в мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за вспышки COVID-19.

Кубок Азии будет проходить с 12 января по 10 февраля 2024 года. В турнире принимают участие 24 команды.

Расписание

Групповой этап

Группа А:

12.01 Катар - Ливан

13.01 Китай - Таджикистан

17.01 Ливан - Китай

17.01 Таджикистан - Катар

22.01 Катар - Китай

22.01 Ливан - Таджикистан

Группа B:

13.01 Австралия - Индия

13.01 Узбекистан - Сирия

18.01 Сирия - Австралия

18.01 Узбекистан - Индия

23.01 Астралия - Узбекистан

23.01 Индия - Сирия

Группа С:

14.01 ОАЕ - Гонконг

14.01 Иран - Палестина

18.01 Палестина - ОАЕ

19.01 Гонконг - Иран

23.01 Иран - ОАЕ

23.01 Гонконг - Палестина

Группа D:

14.01 Япония - Вьетнам

15.01 Индонезия - Ирак

19.01 Ирак - Япония

19.01 Индонезия - Вьетнам

24.01 Япония - Индонезия

24.01 Ирак - Вьетнам

Группа E:

15.01 Южная Корея - Бахрейн

15.01 Малайзия - Иордания

20.01 Иордания - Южная Корея

20.01 Бахрейн - Малайзия

25.01 Южная Корея - Малайзия

25.01 Иордания - Бахрейн

Группа F:

16.01 Таиланд - Киргизия

16.01 Саудовская Аравия - Оман

21.01 Оман - Таиланд

21.01 Киргизия - Саудовская Аравия

25.01 Саудовская Аравия - Таиланд

25.01 Киргизия - Оман

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!