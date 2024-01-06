Кубок Азии: расписание и результаты матчей
Кубок Азии — главное соревнование национальных сборных Азии по футболу, проводимое под руководством Азиатской конфедерации футбола (АФК). Соревнование проводится каждые 4 года, начиная с 1956 года, и проходит через год после чемпионата мира. Победитель провозглашается чемпионом Азии.
Кубок Азии 2023
Кубок Азии по футболу 2023 года — 18-й по счету футбольный турнир среди национальных сборных стран — членов Азиатской конфедерации футбола, который будет проходить в Катаре. Чемпионский титул защищают хозяева сборная Катара.
Изначально турнир должен был принимать Китай, но в мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за вспышки COVID-19.
Кубок Азии будет проходить с 12 января по 10 февраля 2024 года. В турнире принимают участие 24 команды.
Расписание
Групповой этап
Группа А:
- 12.01 Катар - Ливан
- 13.01 Китай - Таджикистан
- 17.01 Ливан - Китай
- 17.01 Таджикистан - Катар
- 22.01 Катар - Китай
- 22.01 Ливан - Таджикистан
Группа B:
- 13.01 Австралия - Индия
- 13.01 Узбекистан - Сирия
- 18.01 Сирия - Австралия
- 18.01 Узбекистан - Индия
- 23.01 Астралия - Узбекистан
- 23.01 Индия - Сирия
Группа С:
- 14.01 ОАЕ - Гонконг
- 14.01 Иран - Палестина
- 18.01 Палестина - ОАЕ
- 19.01 Гонконг - Иран
- 23.01 Иран - ОАЕ
- 23.01 Гонконг - Палестина
Группа D:
- 14.01 Япония - Вьетнам
- 15.01 Индонезия - Ирак
- 19.01 Ирак - Япония
- 19.01 Индонезия - Вьетнам
- 24.01 Япония - Индонезия
- 24.01 Ирак - Вьетнам
Группа E:
- 15.01 Южная Корея - Бахрейн
- 15.01 Малайзия - Иордания
- 20.01 Иордания - Южная Корея
- 20.01 Бахрейн - Малайзия
- 25.01 Южная Корея - Малайзия
- 25.01 Иордания - Бахрейн
Группа F:
- 16.01 Таиланд - Киргизия
- 16.01 Саудовская Аравия - Оман
- 21.01 Оман - Таиланд
- 21.01 Киргизия - Саудовская Аравия
- 25.01 Саудовская Аравия - Таиланд
- 25.01 Киргизия - Оман
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