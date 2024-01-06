iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кубок Азии: расписание и результаты матчей

Накануне предстоящего главного турнира Азии, ISPORT расписание данного турнира.
Сегодня, 14:55
Кубок Азии
Кубок Азии

Кубок Азии — главное соревнование национальных сборных Азии по футболу, проводимое под руководством Азиатской конфедерации футбола (АФК). Соревнование проводится каждые 4 года, начиная с 1956 года, и проходит через год после чемпионата мира. Победитель провозглашается чемпионом Азии.

Кубок Азии 2023

Кубок Азии по футболу 2023 года — 18-й по счету футбольный турнир среди национальных сборных стран — членов Азиатской конфедерации футбола, который будет проходить в Катаре. Чемпионский титул защищают хозяева сборная Катара.

Изначально турнир должен был принимать Китай, но в мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за вспышки COVID-19.

Кубок Азии будет проходить с 12 января по 10 февраля 2024 года. В турнире принимают участие 24 команды.

Расписание

Групповой этап

Группа А:

  • 12.01 Катар - Ливан
  • 13.01 Китай - Таджикистан
  • 17.01 Ливан - Китай
  • 17.01 Таджикистан - Катар
  • 22.01 Катар - Китай
  • 22.01 Ливан - Таджикистан

Группа B:

  • 13.01 Австралия - Индия 
  • 13.01 Узбекистан - Сирия
  • 18.01 Сирия - Австралия
  • 18.01 Узбекистан - Индия
  • 23.01 Астралия - Узбекистан
  • 23.01 Индия - Сирия

Группа С:

  • 14.01 ОАЕ - Гонконг
  • 14.01 Иран - Палестина
  • 18.01 Палестина - ОАЕ
  • 19.01 Гонконг - Иран
  • 23.01 Иран - ОАЕ
  • 23.01 Гонконг - Палестина

Группа D:

  • 14.01 Япония - Вьетнам
  • 15.01 Индонезия - Ирак
  • 19.01 Ирак - Япония
  • 19.01 Индонезия - Вьетнам
  • 24.01 Япония - Индонезия 
  • 24.01 Ирак - Вьетнам

Группа E:

  • 15.01 Южная Корея - Бахрейн
  • 15.01 Малайзия - Иордания
  • 20.01 Иордания - Южная Корея
  • 20.01 Бахрейн - Малайзия
  • 25.01 Южная Корея - Малайзия
  • 25.01 Иордания - Бахрейн

Группа F:

  • 16.01 Таиланд - Киргизия
  • 16.01 Саудовская Аравия - Оман 
  • 21.01 Оман - Таиланд
  • 21.01 Киргизия - Саудовская Аравия 
  • 25.01 Саудовская Аравия - Таиланд
  • 25.01 Киргизия - Оман

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок азии

Статьи по теме

Британца арестовали в ОАЭ из-за майки сборной Катара, болельщику грозит срок до 15 лет Британца арестовали в ОАЭ из-за майки сборной Катара, болельщику грозит срок до 15 лет
Япония — Катар 1:3 Видео голов и обзор матча Япония — Катар 1:3 Видео голов и обзор матча
Катар завоевал Кубок Азии, обыграв в финале Японию Катар завоевал Кубок Азии, обыграв в финале Японию
Болельщики сборной ОАЭ кидали обувь в сборную Катара во время матча Болельщики сборной ОАЭ кидали обувь в сборную Катара во время матча
Помочь журналистам

Видео

Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Биатлон16:25
Симон выиграла гонку преследование в Оберхофе, Меркушина в топ-25
Европа16:19
Барселона готова выйти на трансферный рынок ради подписания форварда
ММА15:50
Миочич бросил вызов новому чемпиону UFC в тяжелом весе
Европа15:31
Интер в самом конце чуть не упустил победу над аутсайдером чемпионата
Европа15:21
Мбаппе: Во Франции Месси не получил уважения, которого заслуживал
Биатлон15:00
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
Европа14:55
Кубок Азии: расписание и результаты матчей
Бокс14:50
Промоутер Фьюри рассказал, когда может состояться бой с Джошуа
Европа14:44
Ветеран Ромы притягивает интерес английских клубов
Биатлон14:40
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK