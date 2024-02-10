Иордания - Катар 1:3: обзор матча и результат игры 10.02.2024

Хозяева прошлого мундиаля сумели защитить свой статус чемпиона после победы в 2019 году.

В субботу, 10 февраля, в Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик состоялся финальный матч Кубка Азии 2023 года, в котором сошлись Иордания и победитель прошлого розыгрыша турнира, а также хозяин нынешнего, Катар.

Главным героем встречи стал катарский форвард Акрам Афиф, которому покорилось интересное достижение, ведь ему удалось реализовать сразу три пенальти за основное время поединка.

Первый точный удар с "точки" состоялся на 22-й минуте. В середине второй половины Иордания сравняла счет, благодаря голу Язана Аль Наимата, но вскоре номинальные гости вновь вышли вперед, ведь Афиф реализовал второй пенальти.

На 90+5 минуте нападающий третий раз подошел к мячу и третий раз переиграл голкипера, тем самым принеся своей стране второй Кубок Азии в ее истории и второй подряд.

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Статистика матча Иордания - Катар финала Кубка Азии-2023

Иордания - Катар 1:3

Голы: Аль Наимат, 67 - Афиф, 22 (пен.), 73 (пен.), 90+5 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 1,45 - 2,82

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 16 - 8

Удары в створ: 6 - 7

Фолы: 14 - 15

Иордания: Абу Лайла - Насиб, Аль Араб, Аль Аджалин - Хаддад, Аль Рашдан, Аль Равабде, Аль Марди - Аль Тамари, Аль Наимат, Ольван.

Катар: Баршам - Салман, Али, Мендеш - Абдурисаг, Абдулсаллам, Фатхи, Аль Хайдос, Ваад - Альмоез Али, Афиф.

Предупреждения: Ольван, Аль Аджалин, Аль Наимат, Абу Лайла - Ассадалла.

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