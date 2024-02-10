Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2: обзор матча и результат игры 10.02.2024
В субботу, 10 февраля, на Молинью программа 24-го тура Английской Премьер-лиги продолжилась встречей Вулверхэмптона и Брентфорда.
Егор Ярмолюк начал этот матч на скамейке запасных и вышел на поле на 69-й минуте. Однако к тому моменту его команда уже вела в счете.
В середине первого тайма экс-защитник Реала и Манчестер Юнайтед Серхио Регилон навесил с углового, а Кристиан Норгорд сыграл на опережение и головой замкнул подачу, воспользовавшись ошибкой вратаря.
А уже после появления украинца на поле команда Томаса Франка удвоила преимущество. На 77-й минуте Витали Янельт отдал передачу в штрафную на Айвена Тоуни, который ударом в касание сделал счет 2:0.
За оставшееся время команды больше не забивали. Брентфорд заработал три очка, которые подняли его на 14-е место таблицы чемпионата Англии. Вулверхэмптон в свою очередь остался десятым, имея в активе 32 балла.
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Статистика матча Вулверхэмптон - Брентфорд 24-го тура АПЛ
Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2
Голы: Норгорд, 35, Тоуни, 77.
Ожидаемые голы (xG): 1,02 - 1,92
Владение мячом: 71% - 29%
Удары: 17 - 9
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 5 - 6
Вулверхэмптон: Са - Килман, Доусон, Тоти (Фрейзер, 46) - Семеду (Доэрти, 83), Лемина, Гомеш (Дойл, 63), Аит-Нури - Сарабия, Нету, Кунья (Бельгард, 20).
Брентфорд: Флеккен - Коллинз, Пиннок, Ми - Расмуссен, Йенсен (Ярмолюк, 69), Норгорд (Айер, 85), Янельт (Баптист, 85), Регилон - Тоуни, Мопе (Льюис-Поттер, 76).
Предупреждения: Фрейзер, Лемина - Флеккен, Йенсен, Янельт.
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