Манчестер Сити - Эвертон 2:0 обзор матча и результат игры 10.02.2024

Норвежец молчал больше двух месяцев из-за травмы, но удачными выстрелами принес три очка.

В субботу, 10 февраля, в рамках 24-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал Эвертон. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Первый гол в данной игре забил форвард "горожан" Эрлинг Холанд. Норвежец точным ударом из штрафной площади поразил ворота Джордана Пикфорда.

Уже в концовке игры все тот же Холанд вновь отличился голом. Эрлинг на 85-й минуте оформил дубль.

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Отметим, украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут, не отличившись результативными действиями.

Таким образом, после 24-х туров Ман Сити занимает первую строчку с 52-я очками, а Эвертон идет на 18-м месте, набрав 19 баллов.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Эвертон

Манчестер Сити - Эвертон 2:0

Голы: Холанд, 71, 85

Ожидаемые голы (XG): 1.33 - 0.24

Владение мячом: 71% - 29%

Удары: 18 - 5

Удары в створ: 3 - 1

Фолы: 5 - 9

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