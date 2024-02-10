Ман Сити установил необычное антидостижение в матче против Эвертона Миколенко

В рамках 24-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле принимает Эвертон.

По итогам первого тайма гости отметились невероятной игрой в обороне, что не дало "горожанам" создать ни одного опасного момента и позволило им установить неприятное антидостижение.

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В первые 45 минут игры коллектив Пепа Гвардиолы нанес 0 ударов в створ ворот соперника. Последний раз такое с английским грандом случалось еще в августе 2022 года.

Отметим, что на момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 0:0.

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