Гвардиола оценил шансы Ман Сити на выигрыш требла

Рулевой Ман Сити считает, что два года подряд достичь этого невозможно

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о шансах своей команды на завоевание требла.

По словам испанского специалиста, шансы добыть три трофея в этом сезоне крайне малы.

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"6-дупл, 7-дупл, 50-дупл. Это сказка, мои друзья. Все намного сложнее. Мы попробуем победить Эвертон и посмотрим, что будет дальше. С вероятностью 99.99% мы не выиграем требл, потому что никто никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда этого не делал", - сказал Гвардиола.

Отметим, что в случае победы над Эвертоном сегодня, 10 февраля, "горожане", как минимум, временно возглавят турнирную таблицу АПЛ. Также они продолжают борьбу в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.

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