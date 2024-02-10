iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Гвардиола оценил шансы Ман Сити на выигрыш требла

Рулевой Ман Сити считает, что два года подряд достичь этого невозможно
Сегодня, 13:59
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями о шансах своей команды на завоевание требла.

По словам испанского специалиста, шансы добыть три трофея в этом сезоне крайне малы.

Читай также: Манчестер Сити угрожает АПЛ судом

"6-дупл, 7-дупл, 50-дупл. Это сказка, мои друзья. Все намного сложнее. Мы попробуем победить Эвертон и посмотрим, что будет дальше. С вероятностью 99.99% мы не выиграем требл, потому что никто никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда, никогда этого не делал", - сказал Гвардиола.

Отметим, что в случае победы над Эвертоном сегодня, 10 февраля,  "горожане", как минимум, временно возглавят турнирную таблицу АПЛ. Также они продолжают борьбу в Кубке Англии и Лиге Чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Гвардиола оценил шансы Ман Сити на завоевание второго требла подряд Гвардиола оценил шансы Ман Сити на завоевание второго требла подряд
Гвардиола назвал претендентов на титул АПЛ Гвардиола назвал претендентов на титул АПЛ
Легенда Реала может возглавить Манчестер Сити в случае ухода Гвардиолы Легенда Реала может возглавить Манчестер Сити в случае ухода Гвардиолы
Гвардиола - об уходе Беррады: Главное, что де Брюйне и Холанд останутся в Сити Гвардиола - об уходе Беррады: Главное, что де Брюйне и Холанд останутся в Сити
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: состоялся женский спринт чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа16:25
Гендир Кривбасса рассказал, что клуб хотел приобрести игрока, которого подписал Реал
Формула 116:20
"По ощущениям я подхожу для этого места": Шумахер хочет занять место Хэмилтона в Мерседес
Европа15:57
Во всем виноват расизм: Легенда АПЛ рассказал, почему ушел из соцсетей
Европа15:52
Экс-форвард Жироны надеется, что Довбик не побьет его рекорд
Европа15:51
Ман Сити установил необычное антидостижение в матче против Эвертона Миколенко
Киберспорт15:33
Зинченко расширил свой клуб командой по новой дисциплине
Европа15:25
Аутсайдер Серии А уволит легендарного экс-футболиста с поста главного тренера
Европа15:21
В Баварии выступили с заявлением о касаемо участия в Суперлиге
Европа14:59
Перес: Реал - самая требовательная спортивная организация мира
Европа14:55
Эрнандес рассказал о помощи Роналду при адаптации в Реале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK