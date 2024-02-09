iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити угрожает АПЛ судом

Клуб недоволен новыми правилами касательно команд с одним владельцем.
Вчера, 22:40
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Манчестер Сити грозится подать в суд на АПЛ, пишет Sky News.

Виной тому новые правила касательно сделок между клубами с одним владельцем, которые хочет принять лига.

АПЛ намерена принять правила, которые запретят клубам заключать коммерческие сделки по завышенным ценам с целью обеспечения трат еще больших сумм на игроков.

В Манчестер Сити заявили, что такие правила противоречат английскому законодательству о конкуренции. И если лига не остановится, клуб будет вынужден подать в суд.

Отметим, что ранее Сити уже выражал несогласие в этом вопросе. В ноябре клубы не смогли договориться о запрете аренд между клубами с одним владельцем. И тогда "горожане" выступили против.

Ранее также сообщалось, что фонд, владеющий Ньюкаслом, намерен купить еще один клуб.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити

Статьи по теме

Копенгаген - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Копенгаген - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Хет-трик Фодена позволил Манчестер Сити одержать волевую победу над Брентфордом с Ярмолюком Хет-трик Фодена позволил Манчестер Сити одержать волевую победу над Брентфордом с Ярмолюком
Клопп: Мы понимаем, что надо выигрывать все матчи, если хочешь быть рядом с Ман Сити Клопп: Мы понимаем, что надо выигрывать все матчи, если хочешь быть рядом с Ман Сити
Гвардиола назвал претендентов на титул АПЛ Гвардиола назвал претендентов на титул АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: состоялся женский спринт чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:01
У Милана возникли неожиданные проблемы с основным вратарем
Вчера, 23:37
Европа23:37
Боруссия подозрительно легко разобралась с Фрайбургом
Европа23:02
Легенда футбола посоветовал Алонсо не переходить в Ливерпуль
22:58
За четыре года в Ливерпуле Тьяго пропустил из-за травм больше матчей, чем сыграл
Евро-202422:42
Саутгейт: Мое будущее во главе сборной Англии решится после Евро-2024
Европа22:40
Манчестер Сити угрожает АПЛ судом
Украина22:20
Суперлига: Политехника-Галичина, Днепр и Ровно завоевали победы
Формула 122:17
Гасли: Я знал, что Хэмилтон вел переговоры с Феррари
Олимпийские игры21:59
Премьер-министр Словакии потребовал допустить росиян на Олимпиаду
Футбол21:57
Один мадридиста среди пяти каталонцев: одноклубник Кривцова собрал идеального футболиста
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK