Манчестер Сити угрожает АПЛ судом

Манчестер Сити грозится подать в суд на АПЛ, пишет Sky News.

Виной тому новые правила касательно сделок между клубами с одним владельцем, которые хочет принять лига.

АПЛ намерена принять правила, которые запретят клубам заключать коммерческие сделки по завышенным ценам с целью обеспечения трат еще больших сумм на игроков.

В Манчестер Сити заявили, что такие правила противоречат английскому законодательству о конкуренции. И если лига не остановится, клуб будет вынужден подать в суд.

Отметим, что ранее Сити уже выражал несогласие в этом вопросе. В ноябре клубы не смогли договориться о запрете аренд между клубами с одним владельцем. И тогда "горожане" выступили против.

Ранее также сообщалось, что фонд, владеющий Ньюкаслом, намерен купить еще один клуб.

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