Суверенный фонд Саудовской Аравии собирается приобрести Рому

Владельцы Ньюкасла нацелились на представителя Серии А.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), владеющий Ньюкаслом, собирается сделать предложение по приобретению Ромы, сообщает Daily Mail.

По информации из Италии, PIF также заинтересован в том, чтобы инвестировать в постройку нового стадиона.

Сообщается, что саудовцы уже ведут переговоры с владельцами Ромы Дэном и Райаном Фридкинами, которые рассчитывают продать "джаллоросси" за 1 миллиард евро. PIF в свою очередь собирается предложить 900 миллионов.

Руководитель юридического отдела Ромы Эрик Уильямсон, который тесно сотрудничает с Фридкинами, был замечен в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Среди затронутых тем было соглашение о спонсорстве клуба с Riyadh Season, саудовским фестивалем спорта и отдыха, который теперь изображен на лицевой стороне формы итальянского коллектива.

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Информация о потенциальной продаже Ромы появилась спустя несколько недель после того, как Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера.

Стоит отметить, что "The Special One" был разочарован тем, что владельцы клуба не выделяли достаточное количество средств для приобретения игроков.

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