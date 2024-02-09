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Суверенный фонд Саудовской Аравии собирается приобрести Рому

Владельцы Ньюкасла нацелились на представителя Серии А.
Сегодня, 20:27
Даниеле Де Росси / Getty Images
Даниеле Де Росси / Getty Images

Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), владеющий Ньюкаслом, собирается сделать предложение по приобретению Ромы, сообщает Daily Mail.

По информации из Италии, PIF также заинтересован в том, чтобы инвестировать в постройку нового стадиона.

Сообщается, что саудовцы уже ведут переговоры с владельцами Ромы Дэном и Райаном Фридкинами, которые рассчитывают продать "джаллоросси" за 1 миллиард евро. PIF в свою очередь собирается предложить 900 миллионов.

Руководитель юридического отдела Ромы Эрик Уильямсон, который тесно сотрудничает с Фридкинами, был замечен в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Среди затронутых тем было соглашение о спонсорстве клуба с Riyadh Season, саудовским фестивалем спорта и отдыха, который теперь изображен на лицевой стороне формы итальянского коллектива.

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Информация о потенциальной продаже Ромы появилась спустя несколько недель после того, как Жозе Моуринью был уволен с поста главного тренера.

Стоит отметить, что "The Special One"  был разочарован тем, что владельцы клуба не выделяли достаточное количество средств для приобретения игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ньюкасл Саудовская Аравия

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