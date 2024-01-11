Прогноз на Кубок Азии-2024 по футболу
В пятницу, 12 января, стартует Кубок Азии-2024, на котором выступят лучшие сборные континента.
На турнире примут участие 24 сборных, которые поборются за трофей и престиж. Конечно, перед каждым турниром эксперты и аналитики пытаются предсказать, кто станет лучшей командой.
ISPORT собрал мнения специалистов, определивших главных фаворитов турнира.
Коэффициенты и ставки букмекеров на Кубок Азии-2024
Аналитики выделили несколько главных фаворитов на победу, однако нет явной сборной, которая может выиграть титул.
- Япония - 2,25
- Южная Корея - 2,5
- Австралия - 7
- Иран - 7
- Саудовская Аравия - 9
- Катар - 12
- Арабские Эмираты - 33
- Узбекистан - 33
- Ирак - 40
- Китай - 66
Стоит отметить, что за звание лучшего бомбардира турнира поспорят сразу несколько игроков:
- Сон Хын Мин (Южная Корея) - 2,75
- Аясе Уеда (Япония) - 5,5
- Такумо Асано (Япония) - 11
- Хван Хи Чхан (Южная Корея) - 12
- Мехди Тареми (Иран) -12
Финал Кубок Азии-2024 пройдет 10 февраля. Расписание и результаты матчей можно узнать на ISPORT.
Отметим, что параллельно в Кот-д’Ивуаре также будет проходить и Кубок африканских наций.
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