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Прогноз на Кубок Азии-2024 по футболу

Узнай на ISPORT, кого букмекеры считают главным фаворитом турнира в Азии.
Сегодня, 16:55
Кубок Азии / Getty Images
Кубок Азии / Getty Images

В пятницу, 12 января, стартует Кубок Азии-2024, на котором выступят лучшие сборные континента.

На турнире примут участие 24 сборных, которые поборются за трофей и престиж. Конечно, перед каждым турниром эксперты и аналитики пытаются предсказать, кто станет лучшей командой.

ISPORT собрал мнения специалистов, определивших главных фаворитов турнира.

Коэффициенты и ставки букмекеров на Кубок Азии-2024

Аналитики выделили несколько главных фаворитов на победу, однако нет явной сборной, которая может выиграть титул.

  1. Япония - 2,25
  2. Южная Корея - 2,5
  3. Австралия - 7
  4. Иран - 7
  5. Саудовская Аравия - 9
  6. Катар - 12
  7. Арабские Эмираты - 33
  8. Узбекистан - 33
  9. Ирак - 40
  10. Китай - 66

Стоит отметить, что за звание лучшего бомбардира турнира поспорят сразу несколько игроков:

  • Сон Хын Мин (Южная Корея) - 2,75
  • Аясе Уеда (Япония) - 5,5
  • Такумо Асано (Япония) - 11
  • Хван Хи Чхан (Южная Корея) - 12
  • Мехди Тареми (Иран) -12

Финал Кубок Азии-2024 пройдет 10 февраля. Расписание и результаты матчей можно узнать на ISPORT.

Отметим, что параллельно в Кот-д’Ивуаре также будет проходить и Кубок африканских наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок азии

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