Прогноз на Кубок Азии-2024 по футболу

Узнай на ISPORT, кого букмекеры считают главным фаворитом турнира в Азии.

В пятницу, 12 января, стартует Кубок Азии-2024, на котором выступят лучшие сборные континента.

На турнире примут участие 24 сборных, которые поборются за трофей и престиж. Конечно, перед каждым турниром эксперты и аналитики пытаются предсказать, кто станет лучшей командой.

ISPORT собрал мнения специалистов, определивших главных фаворитов турнира.

Коэффициенты и ставки букмекеров на Кубок Азии-2024

Аналитики выделили несколько главных фаворитов на победу, однако нет явной сборной, которая может выиграть титул.

Япония - 2,25 Южная Корея - 2,5 Австралия - 7 Иран - 7 Саудовская Аравия - 9 Катар - 12 Арабские Эмираты - 33 Узбекистан - 33 Ирак - 40 Китай - 66

Стоит отметить, что за звание лучшего бомбардира турнира поспорят сразу несколько игроков:

Сон Хын Мин (Южная Корея) - 2,75

Аясе Уеда (Япония) - 5,5

Такумо Асано (Япония) - 11

Хван Хи Чхан (Южная Корея) - 12

Мехди Тареми (Иран) -12

Финал Кубок Азии-2024 пройдет 10 февраля. Расписание и результаты матчей можно узнать на ISPORT.

Отметим, что параллельно в Кот-д’Ивуаре также будет проходить и Кубок африканских наций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!