США - победитель молодежного чемпионата мира по хоккею

В рамках финала молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Швеции на домашней площадке встретилась с США.

Команды провели два очень равных периода, но небольшое преимущество все же имели гости, которые и лидировали со счетом 2:3. Заброшенными шайбами отметились Гейб Перо и Итан Ховард, оформивший дубль за США, а за Швецию Отто Штенберг и Джонатан Леккеримяки.

Последний период активнее начали скандинавы, которым необходимо было отыгрываться, но североамериканцы сдержали натиск своего оппонента и в последствии увеличили разрыв в счете благодаря шайбе Зива Баюма.

В концовке матча шведы уже были вынуждены снимать голкипера, но это им не помогло, а лишь привело к еще двум шайбам в их ворота в исполнении Раяна Леонарда и Рютгера Макгроарти.

Таким образом, США благодаря уверенной игре в концовке матча добыли титул молодежного ЧМ-2024.

США - Швеция 6:2

Шайбы: Перро, 16, Ховард, 29, 34, Баюм, 42, Леонард, 56, Макгроарти, 57 - Штенберг, 22, Леккеримяки, 39.

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