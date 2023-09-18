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Баскетбол

Игрок Бостона разозлился на организацию за попытку обменять его

Атмосфера в команде может быть слегка напряженной после неловкого итога переговорных процессов.
Вчера, 22:51
Малкольм Брогдон / Getty Images
Малкольм Брогдон / Getty Images

В июне защитник Бостона Малкольм Брогдон едва не сменил команду - в результате трехсторонней сделки по Кристапсу Порзингису он должен был уйти в Клипперс.

И хотя сделка сорвалась, но Порзингис все же оказался у Селтикс путем другого трейда (уже без участия Брогдона).

Но эта попытка не прошла бесследно. Как сообщает ClutchPoints со ссылкой на журналиста The Boston Globe Гэри Уэшберна, Брогдон был в курсе этого и он до сих пор злится на организацию, которая хотела его обменять.

"Он злится на команду. Я не думаю, что общение между Брогдоном и Селтикс было плодотворным. Малкольм Брогдон был недоволен потенциальной сделкой. Он был зол", - заявил Уэшберн.

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После неудачной первой сделки по Порзингису "кельты" приняли решение сохранить Малкольма Брогдона в составе. Теперь главному тренеру Джо Маззулле придется решать проблему с недовольством игрока.

Напомним, что Бостон дал однолетний контракт украинскому свингмену Святославу Михайлюку.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Малкольм Брогдон

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