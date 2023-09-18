Игрок Бостона разозлился на организацию за попытку обменять его
В июне защитник Бостона Малкольм Брогдон едва не сменил команду - в результате трехсторонней сделки по Кристапсу Порзингису он должен был уйти в Клипперс.
И хотя сделка сорвалась, но Порзингис все же оказался у Селтикс путем другого трейда (уже без участия Брогдона).
Но эта попытка не прошла бесследно. Как сообщает ClutchPoints со ссылкой на журналиста The Boston Globe Гэри Уэшберна, Брогдон был в курсе этого и он до сих пор злится на организацию, которая хотела его обменять.
"Он злится на команду. Я не думаю, что общение между Брогдоном и Селтикс было плодотворным. Малкольм Брогдон был недоволен потенциальной сделкой. Он был зол", - заявил Уэшберн.
Читай также: Двукратный чемпион НБА в составе Лейкерс попал в аварию
После неудачной первой сделки по Порзингису "кельты" приняли решение сохранить Малкольма Брогдона в составе. Теперь главному тренеру Джо Маззулле придется решать проблему с недовольством игрока.
Напомним, что Бостон дал однолетний контракт украинскому свингмену Святославу Михайлюку.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!