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Баскетбол

Двукратный чемпион НБА в составе Лейкерс попал в аварию

К счастью, Ламар Одом не пострадал, чего не скажешь о его машине.
Сегодня, 01:02
Ламар Одом / Getty Images
Ламар Одом / Getty Images

Двукратный чемпион НБА Ламар Одом рано утром в воскресенье, 17 сентября, попал в автомобильную аварию, когда он врезался на своем Mercedes-Benz в две припаркованные машины, сообщает BasketNews.

Представитель Одома сообщил TMZ, что инцидент произошел около 3 часов ночи в жилом районе недалеко от его дома.

Экс-форвард Лейкерс возвращался от друга в Нортридже, когда случайно уронил телефон, будучи за рулем.

Пытаясь его поднять, он отвлекся от дороги,не справился с управлением и столкнулся с двумя припаркованными на улице автомобилями.

К счастью, Одом вышел из аварии невредимым и не нуждался в медицинской помощи.

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Однако в результате столкновения его Mercedes получил значительные повреждения. Также сработали подушки безопасности.

После аварии владельцы пострадавших транспортных средств вышли из своих домов, и Одом предоставил им информацию о своей страховке, чтобы возместить ущерб, причиненный столкновением.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лос-Анджелес Лейкерс Ламар Одом

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