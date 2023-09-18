Двукратный чемпион НБА в составе Лейкерс попал в аварию

К счастью, Ламар Одом не пострадал, чего не скажешь о его машине.

Двукратный чемпион НБА Ламар Одом рано утром в воскресенье, 17 сентября, попал в автомобильную аварию, когда он врезался на своем Mercedes-Benz в две припаркованные машины, сообщает BasketNews.

Представитель Одома сообщил TMZ, что инцидент произошел около 3 часов ночи в жилом районе недалеко от его дома.

Экс-форвард Лейкерс возвращался от друга в Нортридже, когда случайно уронил телефон, будучи за рулем.

Пытаясь его поднять, он отвлекся от дороги,не справился с управлением и столкнулся с двумя припаркованными на улице автомобилями.

К счастью, Одом вышел из аварии невредимым и не нуждался в медицинской помощи.

JUST IN:



Lamar Odom was involved in a car crash and accidentally smashed up a Mercedes-Benz, reports TMZ pic.twitter.com/YCQ38i16Wq — The Highlight (@thehighlight0) September 17, 2023

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Однако в результате столкновения его Mercedes получил значительные повреждения. Также сработали подушки безопасности.

После аварии владельцы пострадавших транспортных средств вышли из своих домов, и Одом предоставил им информацию о своей страховке, чтобы возместить ущерб, причиненный столкновением.

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