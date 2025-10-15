Уэстбрук нашел новую команду в НБА

Опытный плеймейкер Расселл Уэстбрук трудоустроился перед новым сезоном. Американец договорился о контракте с Сакраменто, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в X.

Переговоры между сторонами продолжались все межсезонье. Уэстбрук ранее защищал цвета двух калифорнийских команд – Лейкерс и Клипперс. Прошлый же сезон защитник провел в Денвере.

Средние цифры Уэстбрука в кампании 2024/25 – 13 очков, 4.7 подбора, 5.6 передачи и 1.3 перехвата за 27 с хвостиком минут на паркете. Звездный период карьеры плеймейкера пришелся на времена в Оклахоме (2008-2019 гг.).

Тем временем Даллас пролонгировал главного тренера на длительный период.

