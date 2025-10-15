Даллас определился с судьбой тренера

Американский специалист Джейсон Кидд останется главным тренером Далласа. Маверикс пролонгировали контракт наставника команды, сообщает официальный сайт клуба.

Договор продлили на длительный период. Кидд возглавил техасцев перед сезоном 2021/22. С тех пор Маверикс чередуют удачные сезоны с неудачными – финалы Западной конференции и сезона в общем и два невыхода в плей-офф.

В новой кампании Даллас начнет выступления в ночь на 23 октября. Первым соперником техасцев будет Сан-Антонио.

Напомним, ранее сборная США получила тренера вместо Стивена Сайласа.

