Даллас определился с судьбой тренера

Руководство приняло кадровое решение.
Сегодня, 15:00       Автор: Антон Федорцив
Джейсон Кидд / Getty Images
Джейсон Кидд / Getty Images

Американский специалист Джейсон Кидд останется главным тренером Далласа. Маверикс пролонгировали контракт наставника команды, сообщает официальный сайт клуба.

Договор продлили на длительный период. Кидд возглавил техасцев перед сезоном 2021/22. С тех пор Маверикс чередуют удачные сезоны с неудачными – финалы Западной конференции и сезона в общем и два невыхода в плей-офф.

В новой кампании Даллас начнет выступления в ночь на 23 октября. Первым соперником техасцев будет Сан-Антонио.

Напомним, ранее сборная США получила тренера вместо Стивена Сайласа.

