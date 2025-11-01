Звезда Далласа выбыл минимум на два матча из-за травмы

Игрок Далласа Энтони Дэвис получил повреждение во время матча против Индианы.

После проведения МРТ было выявлено, что у баскетболиста лёгкая степень растяжения левой икроножной мышцы. Теперь форвард пропустит два матча.

Дэвиса проверят повторно после возвращения команды из выездной серии в Мехико.

Отметим, что в прошлом сезоне Энтони Дэвис также получил травму и пропустил около 18 матчей.

В нынешнем сезоне Энтони в среднем набирал 20,8 очка и делал 10,2 подбора за игру.

