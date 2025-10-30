Лидер Далласа покинул матч в первой четверти из-за боли в голени

В ночь на 30 октября состоялся матч Далласа против Индианы, который завершился победой Далласа со счётом 107:105.

Однако во время игры лидер Далласа Энтони Дэвис досрочно завершил матч из-за боли в левой голени. Он покинул игру в первой четверти.

"Он пытался вернуться — мы не хотели рисковать. Увидим, как он будет чувствовать себя в дальнейшем", — прокомментировал повреждение форварда тренер Далласа.

Добавим, что за время, проведённое на паркете, баскетболист успел набрать 4 очка, 4 подбора и 1 перехват за 7 минут игры.

