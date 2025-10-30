НБА: Бостон обыграл Кливленд, матч Лейкерс - Миннесота завершился победным баззером

В рамках регулярного чемпионата НБА прошел ряд поединков, во многих из которых команды определяли победителя чуть ли не на последних секундах.

Атланта, Даллас, Портлент, Мемфис и Лейкерс обыграли своих оппонентов с разницей в 5 или меньше очков.

Торонто – Хьюстон – 121:139 (30:39, 33:31, 28:36, 30:33)

Торонто: Барнс (31), Ингрем (29), Квикли (15 + 7 передач), Мюррей-Бойлс (13), Барретт (10) – старт; Мамукелашвили (10), Шед (6), Дик (4), Уолтер (2), Агбаджи (1), Мобо (0).

Хьюстон: Дюрант (31), Смит (25), Томпсон (18 + 9 подборов + 7 передач), Шенгюн (18 + 8 подборов + 9 передач), Окоги (10) – старт; Исон (14+5 потерь), Адамс (12+12 подборов), Шеппард (7), Капелла (4).

Бостон – Кливленд – 125:105 (40:42, 35:18, 23:25, 27:20)

Бостон: Браун (30), Уайт (19), Майнотт (11 + 14 подборов), Притчард (10 + 10 передач), Кета (10 + 13 подборов) – старт; Хаузер (21), Саймонс (14), Гарза (10), Шайерман (0), Шайерман (0) (0).

Кливленд: Тайсон (19), Э. Мобли (19 + 11 подборов), Хантер (18), Аллен (16), Митчелл (15 + 6 передач) – старт; Портер (7), Уэйд (6), Болл (3), Проктор (2), Нэнс (0), Траверс (0), Брайант (0).

Детройт – Орландо – 135:116 (29:36, 36:28, 36:28, 34:24)

Детройт: Каннингем (30 + 10 передач), Харрис (23), Дюрен (21 + 13 подборов + 5 потерь), Д. Робинсон (15), Томпсон (12 + 11 подборов + 6 передач) – старт; Холланд (10), Стюарт (9), Грин (9), Леверт (4), Ланир (2), Дженкинс (0), Род (0).

Орландо: Банкеро (24 + 11 подборов + 7 передач), Ф. Вагнер (22 + 7 подборов), Бейн (12), Саггс (8), Картер (8) – старт; да Силва (15), Битадзе (10), Блэк (10), Пенда (4), Джонс (3), Ричардсон (0), Ховард (0), Айзек (0).

Бруклин – Атланта – 112:117 (27:34, 24:30, 32:30, 29:23)

Бруклин: Портер (32 + 9 подборов), Томас (19), Клекстон (18 + 11 подборов), Мэнн (11 + 6 передач), Сараф (0) – старт; Мартин (13), Клауни (7), Уилсон (6), Дэмин (4), Шарп (2).

Атланта: Джонсон (23 + 7 подборов), Порзингис (14 + 7 передач), Рисаше (8), Дэниелс (7 + 6 передач), Янг (6) – старт; Александер-Уокер (18), Кеннард (17), Оконгву (12+14 подборов), Гуйе (9), Уоллес (3).

Чикаго – Сакраменто – 126:113 (36:33, 26:31, 39:27, 25:22)

Чикаго: Бузелис (27), Гидди (20 + 8 подборов + 12 передач + 5 потерь), Вучевич (13 + 14 подборов + 7 передач), Джонс (11), Окоро (9) – старт; Хертер (18), Смит (10), Досунму (9), Уильямс (9), Филлипс (0).

Сакраменто: Лавин (30), Дерозан (19), Сабонис (18 + 11 подборов + 6 передач), Вестбрук (12), Шредер (5 + 7 передач) – старт; Монк (15), Эллис (8), Юбэнкс (5), Джонс (1), Картер (0).

Даллас – Индиана – 107:105 (25:30, 27:25, 29:19, 26:31)

Даллас: Флегг (15 + 10 подборов), Кристи (10), Вашингтон (9 + 11 подборов), Томпсон (5), Дэвис (4) – старт; Уильямс (20+7 подборов), Пауэлл (18), Расселл (14), Калеб Мартин (6), Харди (3), Маршалл (3).

Индиан: Сиакам (27 + 13 подборов), Уокер (20), Джексон (6), Несмит (5), Шеппард (4 + 8 подборов) – старт; Деннис (17), Джексон (8), Маккланг (7), Брэдли (6+8 подборов), Хафф (5+4 блок-шота).

Денвер – Новый Орлеан – 122:88 (34:25, 19:22, 39:11, 30:30)

Денвер: Йокич (21 + 12 подборов + 10 передач), Дж. Мюррей (17 + 6 передач), К. Браун (17), Гордон (9 + 9 подборов), К. Джонсон (7) – старт; Хардуэй (11), Валанчюнас (10), Пикетт (8), Стротер (6), Б. Браун (5), Уотсон (5), Ннаджи (4), Джонс (2), Тайсон (0).

Новый Орлеан: Фирс (21+6 передач), Уильямсон (11), Мерфи (7+7 подборов), Джонс (5), Джордан (2) – старт; Мисси (10), Пул (9), Бэй (7), Квин (4+8 подборов), Пиви (3), Альварадо (3), Макгауэнс (2), Хоукинс (2), Маткович (2).

Юта – Портленд – 134:136 (43:33, 30:46, 25:38, 36:19)

Юта: Маркканен (32), Джордж (29 + 8 передач + 6 потерь), Кесслер (18 + 12 подборов), Филипповски (8), Михайлюк (7) – старт; Нуркич (13+5 потерь), Бэйли (8), Сэнсабо (5), Хендрикс (5), Уильямс (4), Клейтон (4), Харклесс (1).

Портленд: Холидей (27 + 8 передач), Авдия (19 + 9 подборов + 6 потерь), Шарп (18), Камара (17), Клинген (5 + 7 подборов) – старт; Грант (18), Уэсли (10), Рит (9), Лав (5), Тайбулл (3), Рупер (3), Ян Ханьсен (2).

Миннесота – Лейкерс – 115:116 (34:32, 24:30, 28:35, 29:19)

Миннесота: Рэндл (33 + 6 передач), Макдениэлс (30 + 7 подборов), Дивинченцо (14 + 6 передач), Гобер (9), Конли (8 + 6 передач) – старт; Хайленд (8), Диллингем (8), Рид (5), Шэннон (0).

Лейкер: Ривз (28 + 16 передач), Ларевиа (27 + 8 подборов), Хачимура (17), Эйтон (17 + 10 подборов), Вандербилт (3 + 12 подборов) – старт; Кнехт (15), Смит (7), Хейс (2), Джеймс-младший (0).

Финикс - Мемфис - 113:114 (26:27, 27:22, 25:32, 35:33)

Финикс: Букер (32), Уильямс (20 + 11 подборов), О'Нил (18), Аллен (14 + 5 потерь), Данн (9) – старт; Гиллеспи (14), Хейс-Дэвис (4), Игодаро (2), Ливерс (0), Ричардс (0).

Мемфис: Морент (28 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Джарен Джексон (18), Колдуэлл-Поуп (11), Уэллс (9), Лэндейл (6) – старт; Альдама (14+10 подборов), Кауард (14), Спенсер (6+6 передач), Кончар (5), Смолл (3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!