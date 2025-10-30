Михайлюк вновь провел более 20 минут на паркете, но Юта проиграла

В рамках матча регулярного чемпионата Юта Джаз играли против Портленд Трейл Блейзерс и не смогли одержать победу.

В стартовом составе "джазменов" традиционно для этого сезона вышел Святослав Михайлюк и открыл счет в матче точным трехочковым (хотя до этого один бросок уже смазал).

В итоге Святослав набрал 7 очков (3 из 5 из игры, 1 из 3 трехочковых броска). Кроме того, у Святослава по одному подбору на своем и чужом щитах, результативная передача и перехват за 23 минуты на паркете. В последней четверти Михайлюк не появлялся.

В общем в этом сезоне Святослав набирает по 9,7 очка, 2,7 подбора и 2 ассиста в среднем за матч.

