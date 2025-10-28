Михайлюк ярко приложился к победе над Финиксом

Защитник Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятерке Юты на очередной матч регулярки НБА. "Джазмены" в овертайме дожали Финикс (138:134).

Украинский баскетболист провел на паркете почти 37 минут. За отведенное время Михайлюк набрал 11 очков, сделал 3 подбора и отдал 3 передачи. Точными оказались половина его бросков из игры – четыре из восьми.

В частности, защитник реализовал единственный штрафной бросок и два из пяти трехочковых. Украинец также оформил 4 перехвата. С одной потерей Михайлюк набрал +28 по статистическому показателю "плюс-минус".

К слову, ранее НБА назвала лучших исполнителей первой недели сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!