Купер Флегг повторил достижение Леброна Джеймса в НБА

Стал самым молодым игроком НБА с очками за матч.
Сегодня, 11:12
Купер Флегг / Getty Images
Купер Флегг / Getty Images

Купер Флегг установил рекорд НБА в матче против Клипперс.

Форвард Далласа за игру набрал 35 очков (13/22 с игры, 0/3 трёхочковых, 9/11 штрафных), сделал 8 подборов и 2 передачи за 38 минут на площадке.

Таким образом первый номер драфта стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим такое количество очков в одном матче.

Добавим, что с этим достижением он присоединился к Леброну Джеймсу как один из двух игроков в истории НБА, которым удалось набрать более 30 очков в матче до достижения 19-летнего возраста.

К слову, матч Далласа против Клипперс завершился со счётом 114:110.

