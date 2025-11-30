Купер Флегг повторил достижение Леброна Джеймса в НБА
Купер Флегг установил рекорд НБА в матче против Клипперс.
Форвард Далласа за игру набрал 35 очков (13/22 с игры, 0/3 трёхочковых, 9/11 штрафных), сделал 8 подборов и 2 передачи за 38 минут на площадке.
Таким образом первый номер драфта стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим такое количество очков в одном матче.
🚨 HISTORY FOR COOPER FLAGG 🚨@Cooper_Flagg became the YOUNGEST PLAYER in NBA history to score 35+ points in a game in Dallas' victory tonight!— NBA (@NBA) November 30, 2025
He joins LeBron James as the only players in NBA history to have scored 30+ points in a game before turning 19 years old. pic.twitter.com/gOrGI0CPGA
Добавим, что с этим достижением он присоединился к Леброну Джеймсу как один из двух игроков в истории НБА, которым удалось набрать более 30 очков в матче до достижения 19-летнего возраста.
К слову, матч Далласа против Клипперс завершился со счётом 114:110.
