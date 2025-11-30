НБА: Миннесота обыграла Бостон, Шарлотт победил Торонто в овертайме
Результаты матчей НБА за 30 ноября
Миннесота – Бостон – 119:115 (32:36, 27:33, 35:23, 25:23)
Миннесота: Эдвардс (39), Рэндл (16 + 9 подборов + 6 передач), Дивинченцо (15 + 8 передач), Гобер (12 + 8 подборов), Макдэниэлс (8) – старт; Рид (10 + 8 подборов), Шэннон (10), Конли (6), Диллингэм (3)
Бостон: Браун (41 + 7 передач + 5 перехватов), Кета (19 + 18 подборов), Уайт (16), Притчард (9), Уолш (0) – старт; Хаузер (14), Саймонс (5), Майнотт (5), Шайерман (3), Гарза (3)
Шарлотт – Торонто – 118:111 OT (21:34, 31:24, 28:29, 24:17, 14:7)
Шарлотт: Бриджес (35), Книппел (20), Болл (14), Колкбреннер (8), Миллер (7) – старт; Секстон (18), Макнили (7), Диабате (7 + 9 подборов), Джеймс (2)
Торонто: Барнс (30 + 12 подборов), Куикли (22 + 10 передач), Ингрэм (22), Пелтль (8 + 11 подборов + 9 передач), Уолтер (5 + 7 подборов) – старт; Мамукелашвили (13), Дик (5), Шэд (3), Агбаджи (2), Мюррэй-Бойлс (1)
Индиана – Чикаго – 103:101 (26:27, 35:27, 25:26, 17:21)
Индиана: Сиакам (24 + 9 подборов), Матурин (19 + 5 потерь), Нембхард (14 + 6 передач), Хафф (14 + 8 подборов + 4 блок-шота), Шеппард (6) – старт; Джексон (14 + 11 подборов), Макконнелл (8 + 6 передач), Уокер (4)
Чикаго: Гидди (17 + 11 подборов + 7 передач), Вучевич (16 + 8 подборов + 6 передач), Досунму (15), Хертер (15), Бузелис (8 + 11 подборов) – старт; Джонс (17), Миллер (6), Картер (3), Олбрич (2), Уильямс (2)
Майами – Детройт – 135:138 (23:36, 36:35, 32:37, 44:30)
Майами: Уиггинс (31), Пауэлл (28), Хирро (24), Адебайо (15 + 10 подборов), Митчелл (7 + 10 передач) – старт; Уэйр (12 + 7 подборов), Смит (9), Ларссон (7), Йович (2 + 5 потерь)
Детройт: Каннингем (29 + 8 передач + 8 потерь), Харрис (26), Д. Робинсон (18), Томпсон (10 + 8 подборов), Стюарт (9 + 8 подборов) – старт; Рид (13 + 10 подборов), Холланд (10), Айви (9), Дженкинс (9), Грин (5)
Милуоки – Бруклин – 116:99 (32:29, 39:24, 28:17, 17:29)
Милуоки: Я. Адетокумбо (29 + 8 подборов), Грин (15), Портер (13 + 6 передач), Роллинз (10), Тернер (10) – старт; Портис (13), Кузма (11), Трент (5), Коффи (2), Джексон (2), Симс (2 + 8 подборов), Энтони (2), Т. Адетокумбо (2)
Бруклин: З. Уильямс (10), Мартин (9), Клэкстон (7), Клауни (6), Мэнн (4) – старт; Вольф (22), Уилсон (13), Сараф (10 + 7 передач), Шарп (7 + 7 подборов), Этьенн (6), Пауэлл (3), Лидделл (2)
Голден Стэйт – Нью-Орлеан – 104:96 (17:18, 25:20, 31:34, 31:24)
Голден Стэйт: Батлер (24 + 8 подборов + 10 передач), Подземски (15 + 6 передач), Муди (11), Пост (8), Др. Грин (2 + 9 подборов) – старт; Пэйтон II (19 + 11 подборов), Куминга (10), Хилд (8), Спенсер (4), Ричард (3)
Новый Орлеан: Уильямсон (25 + 7 подборов), Бей (21 + 7 подборов), Фирс (16), Макгауэнс (5), Куин (2) – старт; Мисси (9 + 10 подборов), Пиви (7), Альварадо (7), Луни (4)
Финикс – Денвер – 112:130 (25:30, 35:33, 25:33, 27:34)
Финикс: Брукс (27), Букер (24 + 7 передач), О’Нил (15), Аллен (10), Игодаро (8 + 8 подборов) – старт; Гиллеспи (12), Гудвин (8), Флеминг (5), Буей (3)
Денвер: Йокич (26 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Дж. Мюррэй (24 + 5 потерь), Джонс (16 + 9 подборов), К. Джонсон (15), Уотсон (11) – старт; Хардуэй (23), Валанчюнас (9), Б. Браун (4 + 10 передач), Ннаджи (2)
Клипперс – Даллас – 110:114 (28:25, 28:24, 27:34, 27:31)
Клипперс: Леонард (30 + 8 подборов), Харден (29 + 8 подборов + 11 передач + 7 потерь), Коллинз (21), Зубац (19 + 11 подборов), Данн (6) – старт; Браун (5), Сэндерс (0), Пол (0), Батюм (0)
Даллас: Флэгг (35 + 8 подборов), Маршалл (18 + 8 подборов), Пауэлл (9 + 6 перехватов), Нембхард (8), Кристи (3) – старт; Томпсон (23), Уильямс (14 + 7 передач), Сиссе (4), Харди (0), Калеб Мартин (0 + 7 подборов)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!