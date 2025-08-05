Фокс получил суперконтракт от Сан-Антонио

Защитник Де'Аарон Фокс пришел к соглашению с руководством Сан-Антонио. Американец продолжит выступления за Сперз, сообщает ESPN.

Договор будет подписан на 4 года. По его условиям Фокс заработает максимальные 229 млн долларов. В контракте не будет опции игрока, а будущее плеймейкера гарантировано до старта сезона 2029/30.

Фокс перебрался в Сан-Антонио посреди прошлой кампании. Ранее он отыграл 7,5 сезонов за Сакраменто. Средние цифры защитника после перехода – 19.7 очка, 4.3 подбора, 6.8 передачи и 1.5 перехвата.

К слову, звезда НБА Дэмьен Лиллард стал генменеджером Вебера в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

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