Форвард Браун преодолел отметку 500 очков за 18 матчей
Форвард Бостона Джейлен Браун набрал 507 очков за 18 матчей.
В игре против Детройта, которая прошла ночью 27 ноября, форвард Селтикс Джейлен Браун записал на свой счёт 33 очка, тем самым достиг отметки в 507 очков.
Добавим, что до него так быстро достичь этого удавалось лишь Джейсону Тейтуму и Джону Хавличеку.
Jaylen Brown tonight became the third player in Celtics history to reach 500 points through the first 18 games of a season, joining Jayson Tatum (2022-23, 2024-25) and John Havlicek (1970-71).— Celtics Stats (@celtics_stats) November 27, 2025
В среднем Джейлен в этом сезоне набирает 28,2 очка, 5,8 подбора и 4,3 передачи, реализуя 49,5% бросков с игры и 34% с трёхочковой дистанции.
