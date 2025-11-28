iSport.ua
Форвард Браун преодолел отметку 500 очков за 18 матчей

Присоединился к Тейтуму и Хавличеку.
Вчера, 11:00       Автор: Валентина Чорноштан
Джейлен Браун / Getty Images
Джейлен Браун / Getty Images

Форвард Бостона Джейлен Браун набрал 507 очков за 18 матчей.

В игре против Детройта, которая прошла ночью 27 ноября, форвард Селтикс Джейлен Браун записал на свой счёт 33 очка, тем самым достиг отметки в 507 очков.

Добавим, что до него так быстро достичь этого удавалось лишь Джейсону Тейтуму и Джону Хавличеку.

В среднем Джейлен в этом сезоне набирает 28,2 очка, 5,8 подбора и 4,3 передачи, реализуя 49,5% бросков с игры и 34% с трёхочковой дистанции.

Узнайте первых участников плей-офф Кубка НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бостон Селтикс Джейлен Браун

