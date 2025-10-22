НБА: Оклахома обыграла Хьюстон в овертайме
В ночь на 22 октября начался новый сезон регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
В матче открытия прошло всего две игры: действующий чемпион лиги Оклахома встретился с Хьюстоном, а Лейкерс сыграли против Голден Стейт.
Результаты матчей НБА за 22 октября
Оклахома – Хьюстон – 125:124 OT (27:30, 24:27, 24:22, 29:25, 11:11, 10:9).
Оклахома: Гилджес-Александер (35), Холмгрен (28 + 7 подборов), Воллес (14 + 7 подборов), Хартенштайн (6 + 9 подборов), Дорт (6) – старт; Митчелл (16), Уиггинс (10), Карузо (8), Джейлин Уильямс (2), Барнхайзер (0), Янгблад (0).
Хьюстон: Шенгюн (39 + 11 подборов + 7 передач), Дюрант (23 + 9 подборов), Томпсон (18), Смит (16), Адамс (4 + 13 подборов) – старт; Шеппард (9), Окоги (8), Капела (4), Айсон (3).
Лейкерс – Голден Стейт – 109:119 (22:28, 32:27, 25:35, 30:29).
Лейкерс: Дончис (43 + 13 подборов + 9 передач), Ривз (26 + 9 передач + 5 потерь), Эйтон (10), Хатимура (9), Винсент (3) – старт; Смарт (9), Ларевиа (5), Хейс (4), Вандербильт (0).
Голден Стэйт: Батлер (31), Карри (23), Куминга (17 + 8 подборов + 6 передач), Др. Грин (8 + 7 подборов + 9 передач), Подземски (7 + 7 подборов) – старт; Хилд (17), Пейтон II (6), Ричард (5), Хорфорд (5), Сантос (0), Пост (0).
