Юлиан Брандт может продолжить карьеру в чемпионате Испании

Хотят бесплатно подписать немца.
Сегодня, 11:58       Автор: Валентина Чорноштан
Юлиан Брандт / Getty Images
Юлиан Брандт / Getty Images

Хавбек дортмундской Боруссии Юлиан Брандт может перейти в Атлетико Мадрид в статусе свободного агента.

По имеющейся информации, "матрасники" изучают рынок подписаний игроков в ближайшее летнее трансферное окно. Один из таких вариантов - игрок немецкой команды, у которого заканчивается договор с Боруссией летом 2026 года.

Отмечается, что в Атлетико считают, что 29-летний игрок может добавить креативности в линии полузащиты. К тому же он обладает большим опытом, что может повлиять на молодых игроков состава мадридской команды.

На текущий момент руководство дортмундского клуба дало понять, что готово расстаться с хавбеком, из-за чего он сейчас ищет команду, в которой продолжит карьеру.

Тем временем принципиальные соперники Атлетико  внимательно следят за молодым талантом Арсенала.

