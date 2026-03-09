Юлиан Брандт может продолжить карьеру в чемпионате Испании

Хавбек дортмундской Боруссии Юлиан Брандт может перейти в Атлетико Мадрид в статусе свободного агента.

По имеющейся информации, "матрасники" изучают рынок подписаний игроков в ближайшее летнее трансферное окно. Один из таких вариантов - игрок немецкой команды, у которого заканчивается договор с Боруссией летом 2026 года.

Отмечается, что в Атлетико считают, что 29-летний игрок может добавить креативности в линии полузащиты. К тому же он обладает большим опытом, что может повлиять на молодых игроков состава мадридской команды.

На текущий момент руководство дортмундского клуба дало понять, что готово расстаться с хавбеком, из-за чего он сейчас ищет команду, в которой продолжит карьеру.

Тем временем принципиальные соперники Атлетико внимательно следят за молодым талантом Арсенала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!