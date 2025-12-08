iSport.ua
Ливерпуль считает, что может исправить ситуацию с Салахом

Клуб не будет спешить с действиями.
Сегодня, 15:23       Автор: Андрей Безуглый
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Ливерпуль не считает ситуацию с Мохамедом Салахом критической, пишет The Athletic.

Напомним, что ранее игрок публично раскритиковал клуб и заявил о своем желании уйти. Впоследствии нападающий не попал в заявку на матч Лиги чемпионов.

Приєтом в клубе сохраняют веру, что ситуацию можно будет решить мирно. Они рассчитывают, что Салах доиграет свой контракт до конца.

Поэтому Ливерпуль не будет ни форсировать уход египтянина в январе, ни также искать ему срочную замену.

Ранее также сообщалось, что Реал близок к увольнению главного тренера.

