Ливерпуль считает, что может исправить ситуацию с Салахом

Клуб не будет спешить с действиями.

Ливерпуль не считает ситуацию с Мохамедом Салахом критической, пишет The Athletic.

Напомним, что ранее игрок публично раскритиковал клуб и заявил о своем желании уйти. Впоследствии нападающий не попал в заявку на матч Лиги чемпионов.

Приєтом в клубе сохраняют веру, что ситуацию можно будет решить мирно. Они рассчитывают, что Салах доиграет свой контракт до конца.

Поэтому Ливерпуль не будет ни форсировать уход египтянина в январе, ни также искать ему срочную замену.

Ранее также сообщалось, что Реал близок к увольнению главного тренера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!