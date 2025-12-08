iSport.ua
Джозеф Паркер - о положительном тесте на допинг: "Получаешь сюрприз и шок"

Отрицает вину после положительного теста.
Сегодня, 14:55
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

У бывшего временного чемпиона мира WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера в организме были обнаружены следы запрещённых веществ, а именно метаболита кокаина.

Boxing Scene взял интервью у новозеландского бойца после инцидента.

Как вы чувствовали себя, когда впервые об этом узнали?

Я был опустошён. В лагере ты сдаёшь все эти добровольные тесты, а потом вдруг получаешь сюрприз и шок, что провалил тест в день боя. Сейчас я просто пройду все необходимые шаги, чтобы снять подозрения, потому что хочу как можно быстрее вернуться в ринг.

Как собираетесь объяснять свой положительный тест?

Слушайте, команда делает всё возможное, чтобы решить этот вопрос. Есть процесс, которого мы придерживаемся, и когда он завершится, всё станет известно.

Вы считаете, что это могло произойти случайно?

Да, начинаешь сомневаться во всём. Думаешь: "Зачем я выпил ту чашку чая?" или "Зачем сделал вот это или то?" Есть много моментов, которые приходят на ум. Я никогда раньше не проваливал тестов, так что это был шок.

Насколько вы уверены, что снова выйдете в ринг?

Очень уверен. Я абсолютно уверен, что снова буду биться.

Вы когда-нибудь употребляли рекреационные наркотики?

В прошлом я мог где-нибудь повеселиться. Не скажу «наркотики», но мог выпить пива. Это было, когда я был молодым бойцом. Сейчас после каждого боя я просто еду домой к жене и детям. Моя жизнь под контролем — я хочу жить лучше и делать всё лучше.

Вы виноваты?

Нет, совсем нет. Если бы я был виноват, я бы сказал, что совершил ошибку. Но это не так.

