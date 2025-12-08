iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бартон получил условный срок за оскорбления в социальных сетях

Бывший игрок понес заслуженное наказание.
Сегодня, 16:11       Автор: Андрей Безуглый
Джоуи Бартон / Getty Images
Джоуи Бартон / Getty Images

Бывший полузащитник Манчестер Сити Джоуи Бартон получил условный срок, пишет BBC.

Завершилось судебное заседание по делу Бартона, на котором его признали виновным по шести пунктам из 12-ти.

Бывший футболист постоянно делал оскорбительные посты в Твиттере. В частности, но называл телеведущего Джереми Вайна велосипедным педофилом, а другую ведущую Эниолу Алуко сравнивал со сталиным.

Суд приговор игрока к шести месяцам условного заключения с испытательным сроком в 18 месяцев. Также ему был назначен штраф в 20 тысяч фунтов и 200 часов общественных работ.

Кроме того, в течение следующих двух лет Бартону запрещено упоминать пострадавших в соцсетях и СМИ.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль надеется разрешить ситуацию с Салахом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джоуи Бартон

Статьи по теме

"Поменяй свой е**ный прикид": скандальная экс-звезда АПЛ разнес образ Аморима "Поменяй свой е**ный прикид": скандальная экс-звезда АПЛ разнес образ Аморима
Судебное заседание по делу Бартона длилось всего 10 минут Судебное заседание по делу Бартона длилось всего 10 минут
Скандальный экс-игрок Сити дерзко поздравил женщин Скандальный экс-игрок Сити дерзко поздравил женщин
Бартон: Руни – последний английский игрок мирового класса Бартон: Руни – последний английский игрок мирового класса

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед выходит на матч против Вулверхэмптона, Торино сыграет против Милана
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров

Последние новости

Европа18:28
Малиновский выздоровел и вернулся в стартовый состав Дженоа
Украина17:55
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
Украина17:35
Эпицентр разгромил в гостях Полтаву
Европа16:11
Бартон получил условный срок за оскорбления в социальных сетях
Формула 115:48
Норрис: Хотел, чтобы Пиастри выиграл эту гонку
Европа15:23
Ливерпуль считает, что может исправить ситуацию с Салахом
Бокс14:55
Джозеф Паркер - о положительном тесте на допинг: "Получаешь сюрприз и шок"
Лига Чемпионов14:34
Салах не попал в состав Ливерпуля на матч с Интером
Лига конференций14:29
Хамрун Спартанс - Шахтер: прогноз на матч Лиги конференций
Лига конференций14:12
Фиорентина - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK