Бартон получил условный срок за оскорбления в социальных сетях

Бывший полузащитник Манчестер Сити Джоуи Бартон получил условный срок, пишет BBC.

Завершилось судебное заседание по делу Бартона, на котором его признали виновным по шести пунктам из 12-ти.

Бывший футболист постоянно делал оскорбительные посты в Твиттере. В частности, но называл телеведущего Джереми Вайна велосипедным педофилом, а другую ведущую Эниолу Алуко сравнивал со сталиным.

Суд приговор игрока к шести месяцам условного заключения с испытательным сроком в 18 месяцев. Также ему был назначен штраф в 20 тысяч фунтов и 200 часов общественных работ.

Кроме того, в течение следующих двух лет Бартону запрещено упоминать пострадавших в соцсетях и СМИ.

