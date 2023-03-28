Бартон: Руни – последний английский игрок мирового класса

Бывший футболист Манчестер Сити Джоуи Бартон сравнил между собой форвардов Уэйна Руни Харри Кейна.

"Люди сравнивают Руни и Кейна? Руни в совершенно другой стратосфере. Просто на несколько уровней выше.

Я уважаю то, что сделал Кейн, но давайте поговорим о результативности. Майкл Оуэн, Алан Ширер, Гари Линекер – все они на световые годы опережают Кейна как снайперы.

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Руни к тому же попросту был лучшим игроком, последним английским игроком мирового класса. Из нынешних футболистов на такое имеет шанс претендовать лишь Беллингем", – написал Бартон в твиттере.

Напомним, Кейн является единоличным обладателем рекорда по числу забитых мячей (54) за сборную Англии. Форвард опередил по этому показателю Уэйна Руни, на счету которого 53 гола.