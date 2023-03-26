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Руни: У Кейна и Роналду есть правильный эгоизм, одержимость голами

Англичанин восхищается своим соотечественником.
Сегодня, 14:55
Уэйн Руни / Getty Images
Уэйн Руни / Getty Images

Экс-форвард Манчестер Юнайтед Уэйн Руни сравнил Харри Кейна с топовыми форвардами.

"Уверен, зная Харри, это не вскружит ему голову. Он не остановится. Думаю, когда он закончит играть, его рекорд по голам за сборную будет таким, что другому футболисту будет трудно его побить.

Он хочет быть как Левандовски – это голевая машина, все еще на топ-уровне, даже когда ему за 30 лет. И у Харри есть все, чтобы повторить это. Думаю, он забьет за Англию более 70 голов.

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Я видел только лишь еще одного такого же игрока – это Роналду. У них обоих есть то, что можно назвать правильным эгоизмом. В них встроена одержимость голами. Это важно для их успеха", – сказал Руни в интервью Tribal Football.

В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда Тоттенхэма 27 голов и 7 ассистов во всех турнирах за клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэйн Руни Харри Кейн

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