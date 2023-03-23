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Кейн побил рекорд по голам за сборную Англии

Форвард преодолел отметку Уэйна Руни.
Сегодня, 22:45
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

Форвард реализовал пенальти в матче отборочного турнира Евро-2024 против Италии. Данный гол стал для футболиста 54-м за национальную команду.

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Таким образом, Кейн является единоличным обладателем рекорда по числу забитых мячей за сборную Англии. Форвард опередил по этому показателю Уэйна Руни, на счету которого 53 гола.

В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда Тоттенхэма 27 голов и 7 ассистов во всех турнирах за клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Харри Кейн

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