Кейн побил рекорд по голам за сборную Англии

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

Форвард реализовал пенальти в матче отборочного турнира Евро-2024 против Италии. Данный гол стал для футболиста 54-м за национальную команду.

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Таким образом, Кейн является единоличным обладателем рекорда по числу забитых мячей за сборную Англии. Форвард опередил по этому показателю Уэйна Руни, на счету которого 53 гола.

В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда Тоттенхэма 27 голов и 7 ассистов во всех турнирах за клуб.