Роналду стал рекордсменом по количеству сыгранных матчей за национальную команду

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду установил мировой рекорд по матчам на уровне сборных.

38-летний португалец вышел в стартовом составе на игру с Лихтенштейном в квалификации Евро-2024. Данный матч стал для игрока 197-м за национальную команду.

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Таким образом, он обошел Бадера Аль-Мутву из Кувейта – впрочем, тот завтра может принять участие в игре с Филиппинами.

Отметим, Международная федерация футбольной истории и статистики считает обладателем достижения Сон Чин Анна. На счету малайзийца 219 матчей, однако 24 его игры не учитываются официально.